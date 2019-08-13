Не менее 1,8 тысячи лифтов заменят в этом году в Москве

Новости

На Камчатке при жесткой посадке вертолета пострадал человек 09:25
Сколько месяцев нужно российской семье, чтобы накопить на автомобиль 09:00
Камчатский аспирант заставил военкомат заплатить за незаконный призыв 08:49
Найдена вероятная усадьба князя Всеслава Чародея 08:46
Новая, самая мощная версия Porsche Cayenne удивила экономичностью 08:42
Повар и продавец стали самыми востребованными профессиями 08:36
Тарантино "прорекламировал" выставленную на продажу квартиру в Челябинске 08:35
Сборная России по баскетболу лишилась еще одного лидера 08:25
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО 08:16
Орнитологи просят не подкармливать голубей 08:11
Месси попросил Неймара не переходить в "Реал" 07:39
Ученые выяснили, какие люди особенно склонны к раку 07:17
Спасшую ребенка при крушении L-410 в Нелькане наградили посмертно 07:03
Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно 06:49
В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE 06:41
Синоптики: Тайфун "Кроса" может спровоцировать наводнение в Приморье 06:31
Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках 06:21
Теплая погода в Москве продержится до вечера вторника 06:18
Мяукающий как обычная кошка гепард попал на видео 05:56
Пенс посетит церемонию интронизации императора Японии 05:55
В Хабаровском крае медведь убил грибника 05:46
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку 05:40
Иран обвинил США в превращение региона в пороховую бочку 04:58
Во Владивостоке суд выселил из квартиры 18 собак 04:57
Дизайнеры Givenchy извинились перед КНР за некорректные футболки 04:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 08:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не менее 1,8 тысячи лифтов заменят в этом году в Москве

Текст: Ирина Огилько
Более 40 процентов лифтов от плана на этот год в Москве по программе капитального ремонта уже взяты в работу. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Всего в 2019 году по программе капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы планируют заменить 1820 лифтов, из них приступили к замене почти 800 подъемников, - поясняет Бирюков. - Первые лифты будут сданы уже до конца августа.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Москве утвердили интерьер станции метро "Лефортово"

Чиновник отметил, что для удобства жителей, замена будет производиться поочередно, если в подъезде несколько лифтов. Также с текущего года при проведении работ по замене лифтового оборудования будут применяться новые повышенные требования к комфортности и безопасности, а также составу работ.

Там, где позволяет лифтовая шахта, специалисты увеличат входной проем за счет применения дверей с телескопической конструкцией. Отделка кабины предусматривает использование современных износостойких материалов, в том числе панелей со специальным покрытием серебристого цвета, на полу - рифленый алюминий. Также лифты оборудуют новыми антивандальными панелями управления, с увеличенным по размеру, полноцветным электронным табло, речевым информатором. Для большего комфорта жителей будут использованы удобные световые табло и кнопки вызова на этажах, а в кабинах - более яркое освещение, которое при этом является максимально энергоэффективным. Дополнительно в ходе замены лифтового оборудования будут проводиться отделочные работы в шахте лифта и машинном отделении.

В Москве появится единый оператор по сбору и вывозу мусора

- В рамках московской региональной программы капремонта проводится полная замена лифтового оборудования - всех узлов и агрегатов, - рассказывает заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города. - Причем все устанавливаемые подъемники отечественного производства, которые значительно превосходят заменяемые образцы и не уступают зарубежным аналогам. Петр Бирюков подчеркнул, что адресный перечень и всю подробную информацию о сроках замены, подрядных организациях и номерах договоров можно уточнить на портале "Наш город".

Кстати

С 2011 по 2015 год в столице прошла не имеющая аналогов в стране программа по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок. После этого все лифты на территории города Москвы включены в региональную программу капремонта, исходя из нормативных сроков службы. То есть, все лифты, отработавшие 25 лет, заменяются без продления сроков службы. Сегодня Москва - это единственный регион, который фактически выполняет это требование.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно
В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Теплая погода в Москве продержится до вечера вторника