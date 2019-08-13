Не менее 1,8 тысячи лифтов заменят в этом году в Москве

Более 40 процентов лифтов от плана на этот год в Москве по программе капитального ремонта уже взяты в работу. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Всего в 2019 году по программе капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы планируют заменить 1820 лифтов, из них приступили к замене почти 800 подъемников, - поясняет Бирюков. - Первые лифты будут сданы уже до конца августа.

Чиновник отметил, что для удобства жителей, замена будет производиться поочередно, если в подъезде несколько лифтов. Также с текущего года при проведении работ по замене лифтового оборудования будут применяться новые повышенные требования к комфортности и безопасности, а также составу работ.

Там, где позволяет лифтовая шахта, специалисты увеличат входной проем за счет применения дверей с телескопической конструкцией. Отделка кабины предусматривает использование современных износостойких материалов, в том числе панелей со специальным покрытием серебристого цвета, на полу - рифленый алюминий. Также лифты оборудуют новыми антивандальными панелями управления, с увеличенным по размеру, полноцветным электронным табло, речевым информатором. Для большего комфорта жителей будут использованы удобные световые табло и кнопки вызова на этажах, а в кабинах - более яркое освещение, которое при этом является максимально энергоэффективным. Дополнительно в ходе замены лифтового оборудования будут проводиться отделочные работы в шахте лифта и машинном отделении.

- В рамках московской региональной программы капремонта проводится полная замена лифтового оборудования - всех узлов и агрегатов, - рассказывает заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города. - Причем все устанавливаемые подъемники отечественного производства, которые значительно превосходят заменяемые образцы и не уступают зарубежным аналогам. Петр Бирюков подчеркнул, что адресный перечень и всю подробную информацию о сроках замены, подрядных организациях и номерах договоров можно уточнить на портале "Наш город".

Кстати

С 2011 по 2015 год в столице прошла не имеющая аналогов в стране программа по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок. После этого все лифты на территории города Москвы включены в региональную программу капремонта, исходя из нормативных сроков службы. То есть, все лифты, отработавшие 25 лет, заменяются без продления сроков службы. Сегодня Москва - это единственный регион, который фактически выполняет это требование.