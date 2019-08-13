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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Орнитологи просят не подкармливать голубей

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты советуют москвичам и гостям города не кормить голубей. Об этом заявили в "Мосприроде".

По данным ведомства, в столице в любое время года достаточно еды для этих представителей пернатых. При перекорме птицы начинают выводить потомство несколько раз в год, что приводит к увеличению численности голубей.

Фото: Photoxpress
Стоит ли кормить голубей в городах

- Эти птицы не представляют опасности для других представителей фауны города, но доставляют неудобства для горожан, - рассказывает специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев. - Птицы пачкают памятники, дороги, здания, балконы, автомобили.

Более того, часто птиц кормят прямо рядом с детскими площадками и местами для отдыха, из-за чего птицы пачкают горки, качели, скамейки. К тому же голуби чаще других заболевают и являются переносчиком опасного заболевания птичьего орнитоза. Это острое инфекционное заболевание которое вызывает бактерия рода хламидиофила. При болезни возникает лихорадка, интоксикация организма с поражением внутренних органов, например, легких, нервной системы и других. В истории были случаи, когда болезнь от птиц передавалась человеку.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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