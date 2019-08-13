Памфилова: Сейчас оснований для отмены выборов нет

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что только наличие нарушений при объявлении выборов может стать причиной для их отмены до дня голосования. В качестве примера она привела отмену в 2016 году муниципальных выборов в подмосковной Барвихе.

"Когда мы отменяли выборы в Барвихе, там как раз за что зацепились? При объявлении и назначении выборов мы нашли нарушения по срокам объявления. Сейчас таких зацепок просто нет", - заявила она в интервью каналу "Расстрига" на YouTube. Памфилова также добавила, что для отмены выборов до дня голосования "должно быть нечто сверхэкстраординарное".

Напомним, ранее незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин предложил отменить выборы в Мосгордуму 8 сентября и перенести их на конец осени.