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13.08.2019 12:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Памфилова: Сейчас оснований для отмены выборов нет

Текст: Айсель Герейханова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что только наличие нарушений при объявлении выборов может стать причиной для их отмены до дня голосования. В качестве примера она привела отмену в 2016 году муниципальных выборов в подмосковной Барвихе.

Фото: iStock
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"Когда мы отменяли выборы в Барвихе, там как раз за что зацепились? При объявлении и назначении выборов мы нашли нарушения по срокам объявления. Сейчас таких зацепок просто нет", - заявила она в интервью каналу "Расстрига" на YouTube. Памфилова также добавила, что для отмены выборов до дня голосования "должно быть нечто сверхэкстраординарное".

Напомним, ранее незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин предложил отменить выборы в Мосгордуму 8 сентября и перенести их на конец осени.

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