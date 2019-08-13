С 1 июля вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому в российских магазинах молоко, творог, сметана и прочая продукция, не содержащая в своем составе заменителей молочного жира, должна быть визуально отделена от той, где такие заменители есть. Чтобы выяснить, как постановление выполняется, например, в Ярославле, корреспондент "РГ" отправился в рейд с представителями областного департамента АПК и потребительского рынка, а также областного Общества по защите прав потребителей.

Все сплошь натуральное

Для полноты картины проверяющие выбрали розничные торговые сети с иностранным капиталом, российский ретейл, сети, зарегистрированные в соседних регионах, местные торговые сети, а также небольшие магазины.

Первые на маршруте - "международники". Огромный торговый зал, просторный, многосекционный молочный отдел. Никаких особых изменений в виде дополнительных вывесок или баннеров не видно, однако довольно быстро замечаешь аккуратные голубые прямоугольники на ценниках, а в них - разборчивым белым шрифтом надпись: "без заменителя молочного жира". Аналогичные голубые метки, только большего размера, - на аншлагах, извещающих об акциях. Не заметить их трудно, не понять - тем более. Продуктов, где нет таких голубых меток, удивительно мало: это некоторые виды условных сыров, творога и сгущенки. Однако о присутствии в них растительных жиров информирует уже гораздо более неброская надпись - в цвет и размер основного шрифта ценника.

В российской сети разделением полок утруждались явно меньше: на большинстве ценников написано, что продукты без заменителя молочного жира, но надписи никак не выделены. Более того, сразу над всем молочным отделом нависает несколько радостных желтых аншлагов, информирующих о том, что продукция натуральная. Понять, где что лежит, довольно сложно. Обнаруживаем не совсем молочные сырки и творожки на самой нижней полке отдела. Причем часть бумажек с соответствующей надписью вложена в ценникодержатели, а часть просто "приставлена" к товару, и их можно сдвинуть в сторону - например, туда, где лежат натуральные продукты. То есть путаница гарантирована.

Не отличился большой заботой о покупателе и другой российский ретейлер, ограничившийся размещением на ценниках аббревиатуры БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и СЗМЖ (с заменителем). Несколько прикрепленных к полкам аншлагов-флажков предлагают ее расшифровку, но покупатели головы к ним даже не поднимают.

Одна из региональных сетей широким жестом тоже превратила в полку для продуктов без заменителей сразу весь свой молочный отдел, разместив над ним украшенную ромашками бодрую надпись. Проверяющие тщетно искали здесь немолочную молочку и обратились в итоге за помощью к продавцу, указавшему на уголок напротив, где скромно и незаметно лежали несколько пачек творожного десерта и столько же упаковок недосметаны. Кстати, в супермаркете другой местной сети вся молочка с растительными жирами тоже уместилась в одну пластиковую корзинку.

Покупатель смотрит на другое

С разной долей креатива, но требования закона представители торговли в большинстве своем выполнили. Хотя в более мелких сетях и небольших магазинах молочные отделы, не украшенные аббревиатурой БЗМЖ, еще встречаются. Даже в Ярославле, не говоря уже о глубинке. Однако, по мнению участников рейда, законопослушные торговые организации интересы потребителей в этом случае тоже соблюдали далеко не в первую очередь.

Во многих магазинах к требованиям закона отнеслись формально - лишь бы не нарваться на штрафы

- В основном все сделано, конечно, формально, не с заботой о потребителях, а просто чтобы к магазину не было претензий, - считает председатель ярославской областной общественной организации "Общество по защите прав потребителей" Светлана Чижова.

И то обстоятельство, что в каждой торговой точке шли своим путем, поскольку единых правил разделения натуральной и ненатуральной продукции пока нет, покупателя, полагают специалисты, только путает: в одном месте он должен расшифровать (если вообще увидит) БЗМЖ, в другом - сообразить, к какому продукту приложена сопроводительная бумажка, а в третьем - угадать, какую функцию выполняет висящий ребром к полкам аншлаг - информационную или разделительную.

Впрочем, надо признать, что покупатели отнеслись к новому оформлению пространства молочных отделов в большинстве своем совершенно равнодушно.

- Я покупаю то, к чему привыкла, и ни на какие надписи не смотрю. Беру продукцию, которая нравится, - говорит пожилая женщина, которая новые буквы на ценниках даже не заметила. И так поступают очень многие: люди идут за конкретным знакомым продуктом либо читают информацию о составе, размещенную на самой упаковке. Верить в то, что в огромном молочном отделе продукция с растительными жирами помещается в одну лишь пластиковую корзинку, никто не торопится.

- Разрешите усомниться, что все здесь исключительно натуральное, - указывает рукой на длинные полки под соответствующими аншлагами другая покупательница. - Поэтому я предпочитаю на все это не обращать внимания. И уж точно на основании одной такой надписи молоко покупать не буду.

Заменителям - достойную полку

Действительно, до того как законодатель потребовал отделить натуральную продукцию от эрзаца и как-то ее обозначить, россияне, похоже, даже не подозревали, какой творог, сметану и сыр они едят. Между тем результаты экспертиз весьма показательны. По словам Светланы Чижовой, растительный жир был обнаружен в 11 процентах молочной продукции, которую Общество по защите прав потребителей в 2016-2018 годах направляло в лабораторию на исследование. Если бы мониторинг был не выборочным, а тотальным, процент фальсификата, вероятно, был бы еще больше. Кстати, один из таких продуктов, в которых эксперты находили растительный жир, представитель "Облпотреба" увидела на полке магазина со значком "БЗМЖ".

- В том и сложность работы с пищевыми продуктами, что всегда оценивается одна конкретная партия, - объясняет Светлана Чижова. - Процедура выявления фальсификата - вместе с судебными разбирательствами - занимает до полугода, и когда мы получаем право заявить об обмане потребителя, продукт уже давно куплен и съеден. С новой партией весь процесс надо проходить заново. Единственное, что мы можем, - создать общественный резонанс, что и делаем.

По мнению экспертов, молочных продуктов с растительными жирами магазинам стесняться не стоит - если, конечно, эти продукты изготовлены с использованием качественных заменителей, об этом честно заявлено и состав соответствует действительности. Потому что есть немало людей, которые традиционную "молочку" по разным причинам не употребляют. И для них эти полки с продукцией СЗМЖ должны располагаться не где-то в укромном углу, а на достойном и видном месте, с указанием входящего в состав растительного жира. А пока у тех, кто продает, полагают в ярославском "Облпотребе", есть некий "перекос в голове", от которого надо избавляться.

Комментарии

Валентина Шишина, заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области:

- Поскольку единых норм и единого подхода к выкладке молочной продукции без содержания растительных жиров сегодня нет, потребителю достаточно трудно визуально определить, где размещена натуральная молочная продукция. На мой взгляд, правила торговли и их трактовки должны быть едиными, необходим согласованный подход к проблеме. Пока же существуют лишь методические рекомендации Минпромторга РФ и Роспотребнадзора. Продавцам четко не прописали, каким должно быть деление на полки, какой величины должен быть шрифт предупредительной надписи. По нашему мнению, в магазинах, где есть техническая возможность, необходимо выделять отдельные полки для размещения натуральной молочной продукции.

Светлана Чижова, председатель ярославской областной общественной организации "Общество по защите прав потребителей":

- Одно из основных прав потребителя - право на достоверную информацию. Но какую он в данном случае получает? Ту, что предоставил ему продавец, а продавцу - производитель. Вот мы прошли по магазинам - все везде идеально, все натуральное. Наша организация закупает продукты, лаборатория проверяет, и они не всегда соответствуют заявленному качеству. Получается, что большого смысла в этом новшестве пока нет. Закон надо, безусловно, дорабатывать. То, что такое постановление вышло и заставило думать о проблеме замены молочных жиров растительными и обязательном информировании об этом, - это первый шаг, на котором не надо останавливаться.