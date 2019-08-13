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13.08.2019 15:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову

Текст: Галина Мисливская
Фото: Александр Корольков

Нарушения и недочеты, выявленные при рассмотрении в ЦИК жалобы Геннадия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, не позволяют удовлетворить требования заявителя. К такому выводу пришла 13 августа рабочая группа комиссии, заседание которой провела глава ЦИК Элла Памфилова.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Ранее окружная избирательная комиссия отказала Гудкову в регистрации из-за недостаточного количества действительных подписей в поддержку кандидата. Как рассказал член ЦИК Александр Кинев, заявитель представил в ОИК 5750 подписей, для регистрации было необходимо 5230 подписей. После проверки в окружном избиркоме недейсвительными были признаны 1952 автографа, что существенно превышает допустимый процент брака.

В ходе повторной поверки в ЦИКе были исправлены ошибки, допущенные ранее при вводе данных в базу МВД, в итоге удалось вернуть в список достоверных 46 подписей, забракованных по базе, и семь, отвергнутых из-за помарок в подписных листах. Таким образом, общее количество недействительных подписей составило 1899, что также выше допустимого лимита в 10%.

Кроме того, добавил зампред ЦИК Николай Булаев, выборочная проверка забракованных подписей, выявила ряд несоответствий - неправильные номера паспортов, недействительные документы. По его мнению, это "признаки явной фальсификации" подписных листов.

Фото: iStock
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Член ЦИК Антон Лопатин также обратил внимание на наличие "мертвых душ" среди подписантов. Он считает, что ответ на вопрос, как они появились в избирательных документах, должны искать следственные органы.

Кроме того, при рассмотрении в Мосгоризбиркоме жалобы на отказ окружной комиссии в регистрации Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы было выявлено еще одно обстоятельство, которое может служить основанием для отказа даже при наличии необходимого количества подписей. Об этом рассказал представитель самого кандидата - Дмитрий Болдырев. Речь идет о неполном указании сведений об имуществе супруги кандидата.

В итоге рабочая группа рекомендовала оставить жалобу Геннадия Гудкова без удовлетворения. Окончательное решение будет принято в этот же день на заседании ЦИК.

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