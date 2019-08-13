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13.08.2019 17:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин на треть увеличил размер премий молодым ученым

Текст: Любовь Проценко

С полутора до двух миллионов рублей увеличен размер премий молодым ученым в столице. Постановление на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, эта премия за лучшие разработки в самых различных отраслях присуждается в Москве с 2013 года. Претендовать на нее могут ученые в возрасте до 36 лет, а доктора наук - до 40 лет. Заявки принимаются как индивидуальные, так и от научных коллективов. Но прежде было ограничение: от одной организации могли выдвинуть на награду не более трех кандидатур, сейчас это ограничение снято. А с прошлого года увеличено и количество самих премий - с 33 до 50 в год. Присуждаются они по 22 номинациям - половина в области исследований и половина в сфере разработок.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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К первым, в частности, относятся "Математика, механика и информатика", "Физика и астрономия", "Химия и науки о материалах", "Биология", "Медицинские науки", "Науки о Земле", "Общественные науки", "Гуманитарные науки", "Информационно-коммуникационные технологии", "Технические и инженерные науки" и "Наука мегаполису". Ко вторым - "Авиационная и космическая техника", "Городская инфраструктура", "Биотехнологии", "Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы", "Новые материалы и нанотехнологии", "Передовые промышленные технологии", "Передача, хранение, обработка, защита информации", "Приборостроение", "Технологии экологического развития", "Электроника и средства связи", "Энергоэффективность и энергосбережение".

Всего же за минувшие шесть лет на соискание премии было подано уже 2 840 заявок. Но в связи с высокой требовательностью к уровню работ, выдвигаемых на соискание премии, лауреатами стали из них лишь 267 молодых москвичей.

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