В Белгороде представили стандарты благоустройства городов

Нынешним летом улицы и скверы небольших городов Черноземья превратились в строительные площадки - благодаря программе "Комфортная среда". Однако требования самих жителей к таким местам постоянно растут - сейчас речь идет о создании уникальных городских зон. Эксперты подчеркивают: именно такие проекты становятся частью позитивного образа малых городов, а значит, работают на их инвестиционную привлекательность. Но как создать такие "точки притяжения"?

Быть как все?

Архитекторы и строители, которым предстоит воплощать смелые замыслы в жизнь, напоминают: отрасль десятилетиями работает по одним и тем же СНИПам, и отступить от них - значит нарушить важные нормы. Главный архитектор Белгородской области Галина Горожанкина подчеркивает: нормы в градостроительстве необходимы, однако и они не просто могут, но должны меняться.

- Не секрет, что многие из СНИПов уже попросту устарели, - пояснила она. - Более того, именно они ограничивают нас в работе.

Новые подходы к градостроительству в Белгородской области разрабатывались давно, и вот наконец на тематическом форуме представили стандарт оформления улиц. Эксперты отметили, что не только знаковые общественные пространства, такие как, к примеру, набережная или парк, могут стать визитной карточкой города. Не обязательно организовывать пространство "как на открытке": главное, чтобы пройтись по улице было приятно.

Заместитель начальника управления архитектуры области Евгений Ефимов, представляя разработанный стандарт, подчеркнул: создателям этого свода правил было важно не унифицировать улицы белгородских городов, а решить те проблемы, на которые чаще всего обращают внимание и местные жители, и туристы.

- Всего мы рассматриваем девять типов улиц, - пояснил Ефимов. - Все они разные, но есть те характеристики, которые их объединяют. Это удобство для пешеходов (официально его обозначили как "пешеходность"), безопасность и комфорт.

Архитектор говорит о комфорте для всех: пешеходов, велосипедистов, жильцов прилегающих домов, водителей и пассажиров любого вида транспорта. Пока же, по словам эксперта, все элементы комфорта в белгородских городах встречаются хаотично: прямо на пути можно наткнуться на урну для мусора, по велодорожкам прогуливаются пешеходы, а фонари в вечернее время светят прохожим прямо в лицо.

- Когда составляют рейтинги городов, на наличие пешеходных зон смотрят едва ли не в первую очередь, - продолжил Евгений Ефимов. - Мы условно делим пешеходную зону на прифасадную, транзитную и техническую. Каждую предлагаем оснастить определенным твердым покрытием, чтобы человек даже, так сказать, на ощупь понимал, где он находится.

Особое внимание архитекторы предложили уделить прифасадной и транзитной зонам: рядом с кафе и другими заведениями нужно постараться оформить пространство так, чтобы оно не просто выделялось среди других, но было комфортным для прохожих. Ведь зачастую летом белгородцам приходится огибать террасы ресторанов. С другой стороны, такие элементы современного благоустройства тоже необходимы, и архитекторы уверены - им стоит уделить внимание.

Желание перемен

- Людям нравятся перемены, - считает ландшафтный архитектор московской компании Александр Трухан. - Конечно, когда мы реализуем какой-то ландшафтный проект, то постоянно думаем о бюджете. Как бы не вылезти за рамки и сделать так, чтобы все элементы прослужили долго. Это правило касается прежде всего дорожного покрытия, и именно на него приходится значительная доля затрат.

В белгородском стандарте предусмотрели нестандартное решение при строительстве подъемов и спусков. Эксперты подметили: если рядом со ступеньками есть пандус, пешеход выберет именно его.

- Это естественно для человека - подниматься по чему-то ровному, а не взбираться, переступая с ноги на ногу, - считает Ефимов. - Поэтому мы и рекомендуем там, где это возможно, делать пандусы, а не ступени.

Важно не унифицировать улицы, а решить те проблемы, на которые чаще обращают внимание местные жители

Сегодня именно потребности людей должны определить будущее архитектурного облика улиц. Так, стандартом предложено не разбивать цветники там, где люди предпочитают срезать путь, - ведь они все равно вытаптываются, а вместо газона в тени деревьев сажать почвопокровные растения.

- Газон не растет под деревьями, а эти культуры прекрасно себя там чувствуют, - уточнил Евгений Ефимов. - Так зачем столько сложностей с посевом травы, потом с уходом за ней?

Специалисты соглашаются, что такой подход будет выгоднее для бюджета: ведь тогда муниципалитеты, на плечи которых и ложится забота об озеленении, смогут не тратить средства ни на стрижку, ни на полив газонной травы. Экономический эффект пока посчитать сложно, но выгода уже очевидна.

Галина Горожанкина отмечает - подобные "фишки" позволят не просто украсить город и сэкономить деньги.

- Все мы понимаем, что выделить какое-то пространство из ряда других непросто. Но порой на это не нужны большие средства. Как, например, создать неповторимую атмосферу в спальном микрорайоне? Наши коллеги из Татарстана предложили разместить во дворах светильники в виде торшеров. Они сами не ожидали, как преобразились привычные пространства.

Разработанный стандарт она называет своего рода "шпаргалкой". Она поможет не забыть главные принципы создания городской среды. А в остальном - свобода творчества.

Впрочем, воплощать подобные фантазии легко, если для этого есть инструменты. Малые архитектурные формы, саженцы растений или строительные материалы нового поколения - все это должно работать на тот самый комфорт, о котором сегодня не говорит только ленивый.

Мох в помощь

Представитель белгородской компании "Аэробел" Денис Мезенцев считает, что мода на ландшафтное обустройство дает дополнительные возможности - в том числе и для производителей строительных материалов.

- Мы просто вынуждены быть в тренде, - уверен он. - Мы производим и поставляем материалы для индивидуального жилищного строительства. Наши клиенты построили дома. И что дальше? А дальше нам нужно продолжать дружить с этими клиентами. Человек должен знать: построю дом, нужна будет беседка, зона барбекю, какие-то элементы ландшафтного дизайна. Нам важно, чтобы он именно у нас их приобрел. Вот и стараемся.

Один из видов продукции компании - блоки для возведения заборов.

- Сейчас у большинства железные заборы, и это ужасно, - поясняет Мезенцев. - В летний зной, когда температура достигает 40 градусов, эта конструкция нагревается так, что все растения рядом с ней просто сгорают, никакой полив не спасет. Вот мы и решили предложить дешевый материал, который защитит насаждения и будет выглядеть презентабельно. Блоки тонкие, так что никаких "китайских стен" вокруг коттеджей не будет.

Нельзя забывать и об озеленении. Если бы кто-то лет десять назад сказал, что улицы Белгорода будут благоухать лавандой, горожане, наверное, не поверили бы. Владелец небольшой дизайнерской фирмы Александр Кременский заметил, что сегодня популярны и довольно необычные виды растений. Так, сам он предпочитает скандинавский мох: яркий, разноцветный и неприхотливый.

- В неприхотливости и заключается конкурентное преимущество этого продукта, - заметил он. - Сейчас многие берутся за вертикальное озеленение: и у нас заказывают мох рестораны для летних террас, фирмы, чтобы сделать фасад привлекательнее. Всем хочется быть непохожим на других.