В Белгороде представили стандарты благоустройства городов

Быть как все?
Архитекторы и строители, которым предстоит воплощать смелые замыслы в жизнь, напоминают: отрасль десятилетиями работает по одним и тем же СНИПам, и отступить от них - значит нарушить важные нормы. Главный архитектор Белгородской области Галина Горожанкина подчеркивает: нормы в градостроительстве необходимы, однако и они не просто могут, но должны меняться.
- Не секрет, что многие из СНИПов уже попросту устарели, - пояснила она. - Более того, именно они ограничивают нас в работе.
Новые подходы к градостроительству в Белгородской области разрабатывались давно, и вот наконец на тематическом форуме представили стандарт оформления улиц. Эксперты отметили, что не только знаковые общественные пространства, такие как, к примеру, набережная или парк, могут стать визитной карточкой города. Не обязательно организовывать пространство "как на открытке": главное, чтобы пройтись по улице было приятно.
Заместитель начальника управления архитектуры области Евгений Ефимов, представляя разработанный стандарт, подчеркнул: создателям этого свода правил было важно не унифицировать улицы белгородских городов, а решить те проблемы, на которые чаще всего обращают внимание и местные жители, и туристы.
- Всего мы рассматриваем девять типов улиц, - пояснил Ефимов. - Все они разные, но есть те характеристики, которые их объединяют. Это удобство для пешеходов (официально его обозначили как "пешеходность"), безопасность и комфорт.
Архитектор говорит о комфорте для всех: пешеходов, велосипедистов, жильцов прилегающих домов, водителей и пассажиров любого вида транспорта. Пока же, по словам эксперта, все элементы комфорта в белгородских городах встречаются хаотично: прямо на пути можно наткнуться на урну для мусора, по велодорожкам прогуливаются пешеходы, а фонари в вечернее время светят прохожим прямо в лицо.
- Когда составляют рейтинги городов, на наличие пешеходных зон смотрят едва ли не в первую очередь, - продолжил Евгений Ефимов. - Мы условно делим пешеходную зону на прифасадную, транзитную и техническую. Каждую предлагаем оснастить определенным твердым покрытием, чтобы человек даже, так сказать, на ощупь понимал, где он находится.
Особое внимание архитекторы предложили уделить прифасадной и транзитной зонам: рядом с кафе и другими заведениями нужно постараться оформить пространство так, чтобы оно не просто выделялось среди других, но было комфортным для прохожих. Ведь зачастую летом белгородцам приходится огибать террасы ресторанов. С другой стороны, такие элементы современного благоустройства тоже необходимы, и архитекторы уверены - им стоит уделить внимание.
Желание перемен
- Людям нравятся перемены, - считает ландшафтный архитектор московской компании Александр Трухан. - Конечно, когда мы реализуем какой-то ландшафтный проект, то постоянно думаем о бюджете. Как бы не вылезти за рамки и сделать так, чтобы все элементы прослужили долго. Это правило касается прежде всего дорожного покрытия, и именно на него приходится значительная доля затрат.
В белгородском стандарте предусмотрели нестандартное решение при строительстве подъемов и спусков. Эксперты подметили: если рядом со ступеньками есть пандус, пешеход выберет именно его.
- Это естественно для человека - подниматься по чему-то ровному, а не взбираться, переступая с ноги на ногу, - считает Ефимов. - Поэтому мы и рекомендуем там, где это возможно, делать пандусы, а не ступени.
Сегодня именно потребности людей должны определить будущее архитектурного облика улиц. Так, стандартом предложено не разбивать цветники там, где люди предпочитают срезать путь, - ведь они все равно вытаптываются, а вместо газона в тени деревьев сажать почвопокровные растения.
- Газон не растет под деревьями, а эти культуры прекрасно себя там чувствуют, - уточнил Евгений Ефимов. - Так зачем столько сложностей с посевом травы, потом с уходом за ней?
Специалисты соглашаются, что такой подход будет выгоднее для бюджета: ведь тогда муниципалитеты, на плечи которых и ложится забота об озеленении, смогут не тратить средства ни на стрижку, ни на полив газонной травы. Экономический эффект пока посчитать сложно, но выгода уже очевидна.
Галина Горожанкина отмечает - подобные "фишки" позволят не просто украсить город и сэкономить деньги.
- Все мы понимаем, что выделить какое-то пространство из ряда других непросто. Но порой на это не нужны большие средства. Как, например, создать неповторимую атмосферу в спальном микрорайоне? Наши коллеги из Татарстана предложили разместить во дворах светильники в виде торшеров. Они сами не ожидали, как преобразились привычные пространства.
Разработанный стандарт она называет своего рода "шпаргалкой". Она поможет не забыть главные принципы создания городской среды. А в остальном - свобода творчества.
Впрочем, воплощать подобные фантазии легко, если для этого есть инструменты. Малые архитектурные формы, саженцы растений или строительные материалы нового поколения - все это должно работать на тот самый комфорт, о котором сегодня не говорит только ленивый.
Мох в помощь
Представитель белгородской компании "Аэробел" Денис Мезенцев считает, что мода на ландшафтное обустройство дает дополнительные возможности - в том числе и для производителей строительных материалов.
- Мы просто вынуждены быть в тренде, - уверен он. - Мы производим и поставляем материалы для индивидуального жилищного строительства. Наши клиенты построили дома. И что дальше? А дальше нам нужно продолжать дружить с этими клиентами. Человек должен знать: построю дом, нужна будет беседка, зона барбекю, какие-то элементы ландшафтного дизайна. Нам важно, чтобы он именно у нас их приобрел. Вот и стараемся.
Один из видов продукции компании - блоки для возведения заборов.
- Сейчас у большинства железные заборы, и это ужасно, - поясняет Мезенцев. - В летний зной, когда температура достигает 40 градусов, эта конструкция нагревается так, что все растения рядом с ней просто сгорают, никакой полив не спасет. Вот мы и решили предложить дешевый материал, который защитит насаждения и будет выглядеть презентабельно. Блоки тонкие, так что никаких "китайских стен" вокруг коттеджей не будет.
Нельзя забывать и об озеленении. Если бы кто-то лет десять назад сказал, что улицы Белгорода будут благоухать лавандой, горожане, наверное, не поверили бы. Владелец небольшой дизайнерской фирмы Александр Кременский заметил, что сегодня популярны и довольно необычные виды растений. Так, сам он предпочитает скандинавский мох: яркий, разноцветный и неприхотливый.
- В неприхотливости и заключается конкурентное преимущество этого продукта, - заметил он. - Сейчас многие берутся за вертикальное озеленение: и у нас заказывают мох рестораны для летних террас, фирмы, чтобы сделать фасад привлекательнее. Всем хочется быть непохожим на других.