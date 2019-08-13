В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм

В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел в соборе Казанской иконы Божией Матери на Никольской улице. Хулиган сначала порвал рубашку потерпевшего, а потом выхватил нож-бабочку и стал им размахивать. На место немедленно вызвали полицию.

Наряд задержал дебошира, им оказался 30-летний житель Серпухова. Его доставили в отделение для разбирательства. Причины и мотивы нападения пока не известны.