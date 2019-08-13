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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В каких парках Москвы лучше всего читать книги

Текст: Сергей Жуков
Хотите отдохнуть от трудовых будней, оставшись наедине с любимой книгой? Как вариант, можно сходить на прогулку, там заодно и почитать. Летние читальни и павильоны буккроссинга в этом сезоне открыты в шестнадцати московских парках. Где именно - читайте в нашем обзоре.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Как рассказали "РГ" в "Мосгорпарке", в летних библиотечных фондах - более 15,5 тысяч книг разных жанров. Например, в "Музеоне" полистать классику, детскую и современную прозу предлагают устроившись на лежаках. Книги и настольные игры выдают каждый день и бесплатно. Здесь же можно оформить читательский билет и захватить понравившуюся книжку домой. Еще одна читальня работает в парке "Красная Пресня" - у детской площадки рядом с Верхним Красногвардейским прудом. Гостей, правда, принимают только по выходным дням. В парке "Фили" по воскресеньям не только дают почитать, но и проводят мастер-классы, "громкие чтения" и викторины. Тут установлен и шкаф для буккроссинга: можно взять любую книжку, но взамен нужно оставить свою. Таковы правила.

Фото: Сергей Куксин
Как попасть на бесплатные тренировки со звездами в московских парках

В "Сокольниках" читальню c буккроссингом стоит искать на первом этаже культурно-образовательного пространства "БуквоДом". В будни он открыт с 10:00 до 21:00, а по выходным - с 11:00 до 20:00. Пространство рассчитано на 15 человек. Каждую среду в 19:30 тут идут бесплатные лекции по истории России XVIII века. Присоединиться может любой желающий, нужно лишь зарегистрироваться на сайте. В "Кузьминках" мини-библиотека работает в лектории на центральной площади. Остаться наедине с любимой книгой можно в выходные дни с 12:00 до 18:00. Мастер-классы в хорошую погоду проводятся на летней веранде.

Читальня на 40 человек работает и в усадьбе Воронцово. Книголюбам - в шахматный павильон у Большого пруда. По субботам и воскресеньям гостей приглашают на игры и викторины. Есть фотозоны и 4D-книги.

В каких парках Москвы открыты летние павильоны с книгами

- "Музеон";

- сад им. Баумана;

- "Красная Пресня";

- "Фили";

- "Северное Тушино";

- Бабушкинский парк;

- парк "У Джамгаровского пруда";

- ландшафтный парк "Митино";

- сквер по Олонецкому проезду;

- "Сокольники";

- Измайловский парк;

- Перовский парк;

- "Кузьминки";

- Детский парк им. Прямикова;

- музей-заповедник "Царицыно";

- усадьба Воронцово.

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