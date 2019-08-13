В минувшее воскресенье в столичных "Лужниках" завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу, а уже 14 августа здесь же стартует этап "Мирового тура" элитной категории "4 звезды" с еще более серьезным составом участников.

Впервые соревнования "Мирового тура" прошли в Москве в 1998-м в Строгино, на следующий год - в Тропарево, затем был десятилетний перерыв, далее большой бич-волей вернулся в столицу на Поклонную гору. Матчи московского этапа в последние годы проходили также на Водном стадионе и в Парке Горького, теперь мастера популярной игры выясняют отношения в "Лужниках".

В календаре "Мирового тура" выше четырехзвездочных по статусу есть только два этапа. Понятно, что на турниры такой категории стараются приезжать все сильнейшие, поскольку здесь высокие гонорары и можно заработать солидные рейтинговые очки. Так, общий призовой фонд столичного турнира составляет 300 тысяч долларов. Победители у мужчин и женщин получат по 20 тысяч долларов на пару.

У хозяев площадки отличные шансы на награды в мужских соревнованиях. Россияне проводят шикарный сезон. Вячеслав Красильников и Константин Семенов выиграли чемпионат мира в Германии, Константин Семенов и Илья Лешуков на прошлой неделе взяли "серебро" первенства Европы.

Жаль, не прилетели в Москву новоиспеченные чемпионки мира канадки Сара Паван и Мелисса Хумана-Паредес, но сильных пар у девушек и помимо них хватает. Заявлены четыре бразильских тандема и три американских, в одном из которых играет легендарная Керри Уолш Дженнингс - трехкратная олимпийская чемпионка и трижды обладательница "золота" первенства мира.

Вынуждены пропустить домашний турнир выигравшие недавно этап "4 звезды" в Португалии Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Во время группового этапа чемпионата Европы Холомина получила травму колена, дуэт снялся с плей-офф. Сейчас будем болеть за опытных Екатерину Бирлову - Евгению Уколову, Александру Моисееву - Екатерину Сырцеву и молодежную пару Мария Бочарова - Мария Воронина, три сезона подряд (!) побеждавших на чемпионатах Европы для игроков не старше 20 лет.

В отличие от первенства континента, где на предварительном этапе соперники в своих квартетах играют в один круг, на "Мировом туре" сначала предусмотрены два раунда квалификации. В основной сетке - по 32 команды, в группах пары встречаются в форматах "Финалов четырех". Победители напрямую выходят в 1/8 финала. А участники со вторых и третьих мест начинают плей-офф с 1/16 финала. Соревнования завершатся в воскресенье.