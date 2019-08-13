В двух столицах - Москве и Петербурге - в торговых центрах в рядах с банкоматами и терминалами для оплаты сотовой связи стали появляться новые устройства - кредитоматы. Эти аппараты позволяют оформить краткосрочные займы, не отходя от устройства. Деньги человеку отдает машина, она же проверяет документы.

Заем в кредитомате - это для тех, кто не накопил на ноутбук. Фото: Вера Черенева

Сейчас в Петербурге кредитоматы ставит одна организация - МКК "Локальный заем". Это легальная МФО, займы компания предлагает исключительно через терминалы. Сейчас у фирмы десять таких аппаратов, установленных в разных частях города. Взять заем в таком терминале можно под один процент в сутки, или 365 процентов годовых. Заем выдается на сумму до 10 тысяч рублей. От клиента требуется отсканировать паспорт в специальном окошке, а также приложить большой палец, чтобы система идентифицировала его по отпечатку.

У аппарата два экрана, на верхнем транслируется видеоролик с инструкцией по использованию терминала, на нижней интерактивной панели пользователь должен ввести свои данные. На уровне глаз расположена видеокамера, чтобы получить видеоизображение пользователя. Если фото на паспорте совпадает с реальной внешностью гражданина, он получает СМС с текстом, что с ним заключается договор, и если он согласен, нужно ввести определенные цифры. По такому же принципу сейчас заключаются все удаленные займы, по сути использование кредитомата - это аналог онлайн-займа для тех, у кого нет под рукой ноутбука или телефона с веб-камерой.

По данным Северо-Западного ГУ Банка России, популярность таких способов получения средств только растет. В частности, в регионах Северо-Запада доля онлайн-займов в совокупном портфеле МФО за год выросла в 2,5 раза.

- Несмотря на снижение количества офисов МФО, в отдельных субъектах региона доступность микрозаймов обеспечивается активным развитием онлайн-сегмента, - отметил начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Северо-Западного ГУ Банка России Александр Агеев.

В Петербурге в торговом центре на Заневском проспекте, 65, к1, к кредитомату не подошел ни один человек. А охранник ТЦ очень удивился, когда узнал, что терминал необычной конструкции может одолжить до зарплаты. В отличие от расположенных по соседству банкоматов, очереди в этот терминал он не наблюдал.

Опыт Казахстана

Фото: Елена Гришнёва

Терминал не сможет вычислить доход человека

В Петербурге терминалы выдачи кредитов "до зарплаты" были созданы по технологии, уже обкатанной в Казахстане. Так, у компании-оператора Kreditomat.kz мы насчитали несколько десятков кредитоматов в Алма-Ате. Терминалы не предоставляют займы, они фактически являются посредниками между человеком и кредитором, который должен одобрить заявку на получение займа. Елена Гришнева, которая сейчас живет и работает в Алма-Ате, популярность микрокредитов объяснила тем, что местные жители считают, что одалживать деньги у близких - стыдно. Лучше взять кредит.

Аналитик международной инвестиционной компании Exante в Казахстане Андрей Чеботарев пояснил "РГ-Неделе", что микрофинансовые организации (МФО) как альтернатива банковскому кредитованию достаточно популярны в Казахстане. "На 1 января 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 157 МФО. В прошлом году микрофинансовые организации выдали в кредит 219, 11 млрд тенге (36,78 млрд рублей). Рост кредитования составил 37%, - сообщил эксперт. - Также есть в Казахстане и микрокредитные организации (МКО), которые не относятся к категории регулируемых Национальным банком РК участников рынка. Поэтому к таким компаниям, в том числе и онлайн-кредиторам, не предъявляются какие-то требования со стороны регулятора. Однако со следующего года эти организации также будут лицензироваться. Регулятор планирует запретить банкам и микрофинансовым организациям начислять неустойки и комиссии на займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней".

Заемщику на заметку

Основываясь на среднем размере так называемого займа "до зарплаты" законодатели ввели специализированный вид займа - в сумме до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать 3 тысячи рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 тысяч рублей). Ежедневная выплата по такому займу не должна превышать 200 рублей. Запрещено продлевать или увеличивать сумму такого займа.

Комментарий

Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку:

- Боюсь, что вычислить доход человека и определить соотношение между платежами по займу и его доходами такой терминал вряд ли сможет. Но вот займы до 10 тысяч рублей для кредитоматов вполне легитимны, но крайне высокорискованны.

Такие попытки ранее уже предпринимались, при этом высокодефолтные займы неизбежно приводили к провалу соответствующей инициативы.

Нужно иметь в виду, что при таких займах действуют все ограничения, применяемые для банков и микрофинансовых организаций: и по верхним уровням процентов, и по набегающим на тело займа (кредита) пеням, штрафам, процентам.