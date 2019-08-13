В Воронеже построят самый большой самолет в России

До конца 2020 года Воронежское авиастроительное общество (ВАСО) планирует завершить строительство опытного образца новой модификации дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.

- В текущем году самолет будет переведен в цех окончательной сборки, а в четвертом квартале 2020-го планируется передача самолета на испытания в ПАО "Ил", - рассказали в пресс-службе ВАСО.

Широкофюзеляжный Ил-96-400М - дальнейшее развитие линейки дальнемагистральных лайнеров Ил-96 с увеличением вместимости и улучшением экономических характеристик за счет установки более мощных двигателей ПС-90А1.

Фюзеляж удлинен на 8,5 метра, в одноклассной компоновке огромный самолет сможет принять на борт 380 пассажиров. Размерами новый Ил превосходит даже гигантский ракетоносец Ту-160.