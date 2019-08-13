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13.08.2019 12:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не чужой мусор

Что мешает Воронежской области перейти на обращение с ТКО по новым правилам
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 177(7935)
Меньше полугода осталось до того момента, как "мусорная реформа" охватит все регионы РФ в полном объеме. По крайней мере, на это рассчитывают федеральные чиновники. На местах ситуацию оценивают более осторожно. В Воронежской области предстоит перевести на новые рельсы семь из восьми кластеров, но там не хватает площадок, куда можно было бы законно вывозить отходы.
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС Собственных перерабатывающих мощностей в Воронежской области практически нет - мусор приходится вывозить в другие регионы. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Собственных перерабатывающих мощностей в Воронежской области практически нет - мусор приходится вывозить в другие регионы. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Найти меньшее из зол

Напомним, с 2019 года на новую систему обращения с ТКО перешли Воронеж, Нововоронеж и семь ближайших районов. Здесь образуется половина бытового мусора в регионе. Дорожная сеть развита, полигонов хватает. Тем не менее единый тариф на услугу регоператора оказался слишком высоким - по сравнению с тем, сколько люди платили раньше. Путем различных манипуляций его снизили. Однако недовольства избежать не удалось. Никто не против того, чтобы мусор сортировали и по возможности перерабатывали. Но в первую очередь люди хотят увидеть "цивилизацию" рядом со своим домом - чистые контейнеры, а не кучи отходов на пустырях. Между тем в услуги регоператора, оплачиваемые по тарифу, наведение порядка не входит.

Фото: Istock
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Чтобы избежать недопонимания и завышенных ожиданий, воронежские власти уже проводят разъяснительную работу на территориях, которые должны включиться в реформу в 2020-м. Но есть и объективные препятствия: на 25 муниципалитетов там приходится всего 13 полигонов ТКО. Если вывозить мусор только на них, транспортное плечо может достичь 200 километров. Оптимально - до 70. Придется задействовать и крупные свалки - в регионе их три сотни, в основном легальных.

По словам главы департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галины Смирновой, в ряде случаев выходом из ситуации может стать использование и несанкционированных свалок площадью более двух гектаров. Приказом минприроды это разрешено до 2023 года включительно. Тем временем в регионе надеются построить современные полигоны (21 объект в течение пятилетки).

Во многих селах в принципе нет оборудованных площадок для накопления отходов

Стремясь снизить расходы на перевозку мусора, власти рассматривают вариант и с дроблением кластеров. Вместо восьми можно сделать, например, 15. Тогда придется заново устроить отбор компаний-регоператоров.

Воронежского кластера это не коснется. Оператор - ОАО "Экотехнологии" - выбран на 15 лет. Та часть территориальной схемы, которая относится к его работе, вполне жизнеспособна, сообщили в пресс-службе компании: "Предусмотрено достаточное количество полигонов. Также учтены лицензированные места захоронения ТКО, что является разумной альтернативой созданию новых полигонов. Все-таки федеральное законодательство призывает нас не наращивать число мест захоронения отходов, одновременно увеличивая переработку".

Договориться о цене

Губернатор Александр Гусев выразил сомнение в том, что за оставшиеся пять месяцев регион подготовится к полноценной работе по новым правилам:

- Нужно провести несколько промежуточных обсуждений территориальной схемы обращения с отходами, чтобы у нас всех было одинаковое понимание и мест расположения объектов, и хотя бы приблизительных тарифов. Лучше не бежать слишком быстро, а делать все постепенно и осмотрительно, принять решение один раз и не менять его потом под давлением обстоятельств.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
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Расчеты показали, что тариф для той части области, где реформа еще не заработала, реально зафиксировать на уровне 70 рублей с человека. В пределах Воронежского кластера плата, как правило, выше. В некоторых селах доходит до 105-109 рублей с носа. За пределами областного центра и в частном секторе Воронежа используется подушевой принцип. Для жителей многоэтажек в столице Черноземья платеж рассчитывают исходя из фактического количества отходов и общей площади квартир.

Важный нюанс - во многих селах в принципе нет оборудованных площадок для накопления отходов. Значит, регоператоры просто не будут забирать оттуда мешки с мусором. Такая проблема уже проявилась в Воронежском кластере. В остальных она, очевидно, будет острее.

Для работы по новой схеме к имеющимся там 11 тысячам контейнеров нужно добавить еще 13 тысяч, подсчитали в областном департаменте экологии. Самый простой железный бак на 0,8 кубометра стоит от шести тысяч рублей (без учета доставки). Стало быть, цена вопроса - не менее 78 миллионов. Плюс асфальт и забор на каждой контейнерной площадке. В селах обеспечить все это должны органы местного самоуправления, но у них зачастую не хватает бюджетных средств.

Не спешить хоронить

Часть ТКО оставлять на полигонах запрещено. Федеральное законодательство обязывает отправлять на переработку металлолом и картон, светодиодные и люминесцентные лампы, автомобильные шины и полиэтилен, полимерные материалы и стеклотару. Норма трудновыполнимая: раздельный сбор мусора массово не практикуется, сортировочных комплексов - единицы.

Фото: Photoxpress
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Так, в Воронежском кластере пущен завод тех же "Экотехнологий" мощностью 440 тысяч тонн в год (при работе в одну смену). Три линии работают штатно, четвертая - в тестовом режиме.

Существующие системы ручной сортировки позволяют извлечь от двух до четырех процентов от общего объема отходов, отмечает гендиректор экспертной организации в области экологической безопасности "РПН-Сфера" Юрий Кортунов.

Воронежский завод, по официальным данным, отправляет на переработку десять процентов ТКО и планирует в ближайшие годы довести эту долю до 20-25 процентов. "Продажа вторсырья - одна из доходных составляющих окупаемости нашего предприятия, - рассказали в "Экотехнологиях". - Часть полезных фракций остается в Воронеже, часть отправляем в Тверскую, Московскую, Липецкую, Ростовскую и Владимирскую области. Переработчиков вторсырья достаточно. Но, как ни парадоксально, по некоторым его видам нам выгоднее сотрудничать с соседними регионами".

До 2024 года в области хотят построить 16 мусоросортировочных комплексов

В целом на рынке не хватает только переработчиков упаковки типа Tetra Pak, и это направление бизнеса может быть перспективным для Воронежской области, считают в компании. Еще одна незанятая ниша - стекольное производство. Завод ООО "РАСКО" в столице Черноземья, где перерабатывали стеклотару и стеклобой, не так давно закрылся. Налаживать собственный рециклинг в "Экотехнологиях" пока не планируют, но саму возможность не исключают.

- Для утилизации пластика и стекла вариантов в ЦФО не так много. На весь Московский регион есть лишь один завод полного цикла переработки загрязненного пластика ("Пларус"), остальные компании готовят полуфабрикат. Переработка стеклотары, из-за ее разнообразия, не имеет экономического смысла, - говорит Кортунов. - Небольшие компании - как переработчики, так и перевозчики мусора - скоро исчезнут. Регоператоров обязывают иметь собственные транспортировочные и перерабатывающие мощности.

Бросать по разным корзинам

До 2024 года в области хотят построить еще 16 мусоросортировочных комплексов, на что потребуется около миллиарда рублей. Однако наиболее эффективный способ получать вторсырье - это все-таки раздельный сбор. Воронежцы начали привыкать к нему, когда во дворах появились сетки для пластика. Их за свой счет установило несколько фирм и ИП. Бутылки сортировали, прессовали и продавали на переработку. Помимо прочего, это несколько снижало объем ТКО, учитываемый при начислении платы жителям многоэтажек.

Фото: Reuters.
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Увы, ФЗ N 89 "Об отходах..." и новая федеральная концепция развития отрасли таковы, что сбором ТКО может заниматься только регоператор. Компании, которые поставили возле домов сетки для бутылок, выпали из правового поля. "Борьба с ними в функции регоператора не входит - это дело правоохранителей. По нашей информации, самостоятельных компаний, организовавших прием ТКО в Воронеже, немного. Более того, во многих дворах их сетки переполнены и брошены", - добавили в "Экотехнологиях".

Регоператор ставит свои сетки для пластика - сегодня их 625, будет больше. В департаменте ЖКХ добавили, что ТСЖ могут заключить прямые договоры с предприятиями переработки, самостоятельно организовать сбор (в контейнерах) и транспортировку полезных фракций.

Между тем власти региона намерены в порядке эксперимента выделить на контейнерных площадках отдельные баки для сухих отходов. Губернатор предложил окрасить часть уже имеющихся емкостей в другой цвет, чтобы было понятно, куда складывать картон, стекло и пластик.

Прямая речь

Александр Воротников, доцент РАНХиГС, эксперт по государственно-частному партнерству:

- Системы сортировки и переработки в масштабах страны работают неудовлетворительно. Наблюдается несогласованность между игроками, сортировка мусора не встречает безоговорочного понимания в обществе. Всего 20 процентов регионов прописали в территориальных схемах раздельный сбор отходов. Нужно стимулировать его рублем - взимать с россиян деньги за фактический объем накопленных ТКО, а не по завышенным средним тарифам.

Плохо, что нет федеральной схемы размещения отходов. Мусороперерабатывающие заводы недозагружены - а территории, где отходы вывозить некуда, находятся далеко. Из-за отсутствия единого федерального подхода возникают конфликты между регионами: никто не хочет принимать чужой мусор.

За счет бюджета порой финансируется рекультивация свалок там, где через дорогу устраивают частный полигон. Прибыль идет в карман бизнесмену, а расходы ложатся на государство.

Между тем

К разбору мелких свалок в Воронежской области хотят привлечь сотрудников муниципальных предприятий. Речь о коммунальных структурах, которые заняты обслуживанием дорог, сбором и вывозом ТКО. Зимой хлопот невпроворот, а в остальные сезоны свободное время имеется, указал глава региона и посоветовал чиновникам "искать внутренние возможности", а не просить денег на наем подрядчиков. По данным департамента экологии, в регионе ликвидировали все очаги захламления, выявленные в 2016-2018 годах, а из 10 таких мест, обнаруженных в 2019-м, разобрались уже с шестью. Кроме того, зарегистрировано семь несанкционированных свалок площадью более двух гектаров. Пять планируют рекультивировать в 2021 году за счет федеральных средств.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область "Мусорная" реформа
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