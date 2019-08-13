Военную баталию разыграют собаки и кинологи на Поклонной горе

Необычная программа будет во время празднования Дня фронтовой собаки на Поклонной горе 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

По данным организаторов, празднование пройдет уже в третий раз, в этом году в нем примут участие настоящие четвероногие питомцы. В частности, один из кинологических центров Долгопрудного разыграет масштабную реконструкцию битвы во время Великой Отечественной войны. Зрителям покажут "работу" собак различных "профессий", среди которых есть истребители танков, связисты и санитары, разведчики, минеры и спасатели. Конечно, взрывать никого не придется, но посмотреть, как барбосы умело исполняют необычные для мирного времени команды, будет интересно. В празднике примут участие кинологические службы Росгвардии, ДОСААФ, МВД, методико-кинологического центра "Красная звезда", "Российского союза спасателей". На открытой площадке Музея Победы пройдут показательные выступления служебных собак по фрисби, трейболу, фристайлу. Четвероногие питомцы также продемонстрируют поисковые и защитные навыки.

Вечером (в 19.00) в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы пройдет бесплатный показ первых серий нового сериала "Джульбарс". Действия сериала основаны на реальных событиях и переносят зрителя в первые годы войны, когда одна из пограничных кинологических школ оказалась на передовой.

Напомним, что День фронтовой собаки отмечает Музей победы на Поклонной горе с 2017 года и посвящен подвигам служебных собак в годы войны. Более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. В частности одна из собак-диверсантов по кличке Дина 19 августа 1943 года совершила беспрецедентный подвиг - осталась живой, успешно выполнив задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Собака была уже рядом с минерами, когда прогремел взрыв. Дина стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного подрыва. До этого все четвероногие подрывники гибли в момент взрыва. В краткой фронтовой сводке сообщалось: "19 августа 1943 года на перегоне Полоцк - Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. С нашей стороны потерь нет".