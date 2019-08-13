Животных из воронежского приюта могут усыпить за долги

Постояльцы воронежской гостиницы для собак "Альма" стали заложниками финансовых проблем своей хозяйки. Бизнес, задуманный как социально ответственный, прогорел, пожертвований не хватает, и владелица приюта оказалась перед трудным выбором: либо выпустить своих постояльцев на улицу, либо усыпить.

На окраине Воронежа, в дальнем углу промзоны, поделенной на склады и секонд-хенды, есть железная дверь с грубо намалеванным номером 56. Из-за нее доносятся многоголосый лай и острая вонь. Это зоогостиница "Альма". В темном предбаннике с земляным полом запах усиливается. За следующей дверью воздух густой настолько, что его можно резать ножом. Помещение размером с гараж заставлено ржавыми сетчатыми вольерами, в которых лежат, стоят и беснуются при виде нового человека два десятка дворняг. Дальний родственник овчарки по кличке Карий прыгает так, что его голова периодически показывается над краем клетки. Пол и стены облицованы плиткой, что усиливает звук, от дружного собачьего лая звенит в ушах. Это меня и спасает - задержав дыхание, я показываю знаками, что разговаривать здесь невозможно, и пулей вылетаю на улицу.

Марш неравнодушных

- Арендодатель считает, что вентиляция с канализацией собакам не нужны, - рассказала хозяйка "Альмы" Екатерина Капытина. Гостиница для животных - ее девятая попытка начать социально ориентированный бизнес. До этого были газета бесплатных объявлений медицинской тематики и торговля зоотоварами. По образованию 30-летняя Екатерина юрист и пиарщик, но душа ее отдана братьям меньшим. В 2012 году Капытина с единомышленниками основала фонд помощи бездомным животным, дома у нее живут несколько десятков подобранных на улице кошек, а для собак она в 2017 году открыла приют, назвав его в честь отличившейся на фронте овчарки. Цены назначила социальные: сутки содержания мелкой дворняги вместе с питанием стоят 192 рубля, крупной - 240. За ту же сумму можно поселить в одну клетку пару мелких.

- Главная проблема зоозащитников сейчас - передержка, место, куда можно определить уличную собаку на то время, пока ей подыщут хозяев. Вот мы и решили создать такой приют, - продолжила хозяйка.

Первоначально гостиница занимала удобное место у входа в промзону, но вскоре ей велели переехать: лай и запах отпугивали покупателей. Новое помещение оказалось, мягко говоря, нежилым. Отопление работало еле-еле, сквозь крышу текло, земляной пол превратился в жидкую грязь, а к декабрю заиндевел. Хозяйка приюта срочно наняла рабочих и за 70 тысяч рублей устроила полы с подогревом. К тому времени в "Альме" жили уже более двух десятков собак: некоторых Екатерина нашла сама, других привели неравнодушные горожане. За зиму беззаботные дворняги погрызли провода под клетками, чудом не погибнув от удара током и не сгорев от короткого замыкания. Весной устроили новый теплый пол, прикрыли его плиткой - на это ушло еще 130 тысяч.

К тому времени многие неравнодушные горожане перестали платить за своих подопечных и отвечать на телефонные звонки. А когда дозвониться все-таки удавалось, сетовали на материальные проблемы и обещали помочь, не называя сумм и сроков. А потом блокировали номера приюта в своих телефонах. Одна сказала прямо: "Я вам дала 800 рублей на собаку, вот и усыпите ее".

На пожертвования закрыли долг по аренде. Но призрак эвтаназии не растаял

Женщина-врач принесла в "Альму" красавицу-собаку, в чертах которой угадываются золотистый ретривер и русская гончая. Аристократку сбила машина, и были большие сомнения, выживет ли она вообще. Красавицу назвали Белкой и предоставили своей судьбе. Пролежав в углу клетки без малого два года, Белка стала на лапы и начала понемногу ходить. Лишь в умных темных глазах ее остался страх перед незнакомыми людьми - это, кстати, общая черта для всех дворняг. Женщина-врач несколько месяцев навещала Белку, а потом пропала - как выяснилось позже, переехала в другой город. Через год появилась снова, оставила три тысячи рублей и исчезла насовсем.

Хоть волком вой

Прошлым летом возникла новая напасть. У нескольких животных открылся энтерит - расстройство желудка, распространенное среди дворняг. В соцсетях, которые до этого "Альму" жаловали, поднялся вой: в гостинице, мол, потравили всех собак. Потом была неприятная история с подобранным на улице и вскоре умершим котенком, у которого то ли нашли бешенство, то ли нет - мнения хозяйки и ветслужбы по этому вопросу расходятся. В любом случае репутация "Альмы" была безнадежно испорчена, и животных приводить перестали. Чтобы как-то разрядить ситуацию, в конце 2018 года Екатерина переименовала гостиницу в закрытый приют.

Ребрендинг успокоил сетевых троллей, но проблему финансов не решил. Содержание оставшихся в "Альме" животных вместе с арендной платой и небольшой зарплатой единственной сотрудницы обходится в 50 с лишним тысяч рублей в месяц. Поскольку доходов нет, приют стал жить в долг. Основное финансовое бремя взяла на себя мама Екатерины, пенсионерка, к настоящему моменту она набрала кредитов на 600 тысяч рублей. В июле впервые встал вопрос об усыплении собак - администрация промзоны потребовала или заплатить трехмесячный долг по арендной плате, или очистить помещение. После сюжета по телевидению встрепенулись неравнодушные. Приходили старушки из соседних с промзоной домов, говорили: "А мы и не знали, что у нас под боком такое", оставляли кто 200 рублей, кто мешок корма, кто старую подстилку. Две дамы без лишних слов перевели Екатерине по 10 тысяч каждая. На пожертвования удалось закрыть долг за аренду. Призрак эвтаназии отступил, но не растаял.

- Переводы уже прекратились. Что делать дальше, я не знаю, - призналась директор приюта. - Эта тема меня съест.

Официально

Прекратить огонь!

С 1 января 2020 года в Воронежской области вступит в действие закон, запрещающий отстрел бездомных животных, кроме тех случаев, когда они агрессивны и представляют опасность для людей. Дворняг полагается ловить, стерилизовать, снабжать ошейником с чипом и выпускать обратно.