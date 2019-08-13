Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Правительство выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект соответствующего распоряжения кабинетом министров был одобрен на заседании 8 августа.

Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Кроме того, на покрытие аналогичных расходов более 1,78 миллиарда рублей предусмотрены для Министерства обороны и более 2,3 миллиарда рублей - для МЧС.