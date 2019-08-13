Камчатский аспирант заставил военкомат заплатить за незаконный призыв

Компенсацию упущенной выгоды из-за незаконного призыва в армию получит аспирант одного из местных вузов от Военного комиссариата Камчатского края. Такое решение принял Елизовский районный суд.

Как сообщается на сайте суда, на момент призыва парень проходил очное обучение, поэтому должен был получить отсрочку, но ему ее не предоставили. В результате молодому человеку пришлось не только прервать обучение, но и уволиться с работы.

Суд посчитал, что зарплата, которую он мог получать в период прохождения службы по призыву, с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой. Теперь военкомату предстоит вернуть аспиранту 188457 рублей 56 копеек. Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.