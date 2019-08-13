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13.08.2019 08:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский аспирант заставил военкомат заплатить за незаконный призыв

Текст: Дина Непомнящая

Компенсацию упущенной выгоды из-за незаконного призыва в армию получит аспирант одного из местных вузов от Военного комиссариата Камчатского края. Такое решение принял Елизовский районный суд.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Как сообщается на сайте суда, на момент призыва парень проходил очное обучение, поэтому должен был получить отсрочку, но ему ее не предоставили. В результате молодому человеку пришлось не только прервать обучение, но и уволиться с работы.

Суд посчитал, что зарплата, которую он мог получать в период прохождения службы по призыву, с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой. Теперь военкомату предстоит вернуть аспиранту 188457 рублей 56 копеек. Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

Происшествия Правосудие Суд Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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