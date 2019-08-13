На Колыме врач застрелил пришедшего к больнице медведя

В поселке Ямск Магаданской области к больнице пришел медведь. Он устроил там лежку и, выбрав момент, съел сторожевую собаку. Чтобы оградить от опасности людей, хищника застрелил местный врач.

"Не люблю отстреливать медведей без необходимости. Просто ненавижу. Но, увы. Иногда приходится это делать", - пишет медик в своем Instagram.

В посте он выложил фото убитого зверя и видео, где пояснил, что справиться с хищником ему помог сосед. Мужчины думали, что это подранок, то есть уже подстреленный медведь, который становится особенно опасным. Одна пуля попала ему в шею, другая в голову, но зверь еще какое-то время оставался жив и продолжал ползти.

"Безусловно, зверя жалко. Но, в поселке полно детей. До беды было недалеко", - объяснил свои действия врач.

Он также отметил, что в этом году косолапые особенно часто выходят в поселок, потому что ход лососевых начался поздно.