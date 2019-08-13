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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Колыме врач застрелил пришедшего к больнице медведя

Текст: Дина Непомнящая

В поселке Ямск Магаданской области к больнице пришел медведь. Он устроил там лежку и, выбрав момент, съел сторожевую собаку. Чтобы оградить от опасности людей, хищника застрелил местный врач.

Фото: iStock
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"Не люблю отстреливать медведей без необходимости. Просто ненавижу. Но, увы. Иногда приходится это делать", - пишет медик в своем Instagram.

В посте он выложил фото убитого зверя и видео, где пояснил, что справиться с хищником ему помог сосед. Мужчины думали, что это подранок, то есть уже подстреленный медведь, который становится особенно опасным. Одна пуля попала ему в шею, другая в голову, но зверь еще какое-то время оставался жив и продолжал ползти.

"Безусловно, зверя жалко. Но, в поселке полно детей. До беды было недалеко", - объяснил свои действия врач.

Он также отметил, что в этом году косолапые особенно часто выходят в поселок, потому что ход лососевых начался поздно.

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Нелюблю отстреливать медведей без необходимости. Просто ненавижу. Но, увы. Иногда приходится это длать. И каждый раз тогда, когда он представляет опасность для жителей посёлка. В этом году их особенно много. Рыбы мало. Ход лососёвых начался поздно. Вот и приходят бедокурить в посёлок. Этот пришёл прямо к больнице. Устроил лёжку, выждал момент и задрал сторожевую собаку. Дальше медлить было нельзя. Безусловно, зверя жалко. Но, в посёлке полно детей. До беды было недалеко. #ямск #людоед #медведь #свирепыйхищник #охота #стрельба #оружие #охотанамедведя #ружьё #тоз34 #ТОЗ_34 #12калибр #карабин #сайга_мк #ко_44 #ямск #иванчай #районнаябольница #сельскаябольница #участковаябольница #фап #амбулатория #врачобщейпрактики #врачскоройпомощи #фельдшерскоройпомощи #северныекрасоты #дальнийпосёлок

Публикация от Сергей Зотов (@zotov.sergei)

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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