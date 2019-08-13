На Колыме врач застрелил пришедшего к больнице медведя

В поселке Ямск Магаданской области к больнице пришел медведь. Он устроил там лежку и, выбрав момент, съел сторожевую собаку. Чтобы оградить от опасности людей, хищника застрелил местный врач.
"Не люблю отстреливать медведей без необходимости. Просто ненавижу. Но, увы. Иногда приходится это делать", - пишет медик в своем Instagram.
В посте он выложил фото убитого зверя и видео, где пояснил, что справиться с хищником ему помог сосед. Мужчины думали, что это подранок, то есть уже подстреленный медведь, который становится особенно опасным. Одна пуля попала ему в шею, другая в голову, но зверь еще какое-то время оставался жив и продолжал ползти.
"Безусловно, зверя жалко. Но, в поселке полно детей. До беды было недалеко", - объяснил свои действия врач.
Он также отметил, что в этом году косолапые особенно часто выходят в поселок, потому что ход лососевых начался поздно.
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Нелюблю отстреливать медведей без необходимости. Просто ненавижу. Но, увы. Иногда приходится это длать. И каждый раз тогда, когда он представляет опасность для жителей посёлка. В этом году их особенно много. Рыбы мало. Ход лососёвых начался поздно. Вот и приходят бедокурить в посёлок. Этот пришёл прямо к больнице. Устроил лёжку, выждал момент и задрал сторожевую собаку. Дальше медлить было нельзя. Безусловно, зверя жалко. Но, в посёлке полно детей. До беды было недалеко. #ямск #людоед #медведь #свирепыйхищник #охота #стрельба #оружие #охотанамедведя #ружьё #тоз34 #ТОЗ_34 #12калибр #карабин #сайга_мк #ко_44 #ямск #иванчай #районнаябольница #сельскаябольница #участковаябольница #фап #амбулатория #врачобщейпрактики #врачскоройпомощи #фельдшерскоройпомощи #северныекрасоты #дальнийпосёлок