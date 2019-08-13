Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках

Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай. Стоимость груза, который женщина пыталась нелегально вывезти из страны превысила четыре миллиона рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, провести досмотр с помощью стационарного металлоискателя таможенники решили из-за того, что гражданка начала сильно нервничать. Как оказалось, не зря.

Слитки, найденные в обуви, были кустарным способом изготовлены из золота, доставшегося женщине по наследству. Никаких документов на них у нее при себе не было.

В отношении хозяйки "золотых" кроссовок завели дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).