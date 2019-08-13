В Приамурье с памятника ВОВ сняли скандальный рисунок с военными НАТО

Панно с изображением солдат НАТО убрали с памятника в поселке Дипкун Амурской области.

- Сегодня после поднявшегося скандала изображение с солдатами НАТО демонтировали, - сообщил "РГ" депутат райсовета Тындинского района Валерий Ветелкин.

Напомним, жители поселка возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.

Проверку после сообщений в СМИ проводит Тындинская городская прокуратура.

"По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечают в ведомстве.