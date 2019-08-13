Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно

Указом президента России Владимира Путина посмертно награжден орденом Мужества мальчик, спасавший других детей из горящих палаток в лагере "Холдоми", сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Погибший герой представлен к высокой государственной награде за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере в Хабаровском крае произошел пожар. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. В результате пожара восемь человек пострадали, одна девочка погибла на месте, еще трое скончались в реанимации от обширных ожогов. Один из погибших - десятилетний мальчик, бросившийся на помощь девочкам в горящей палатке и получивший смертельные ожоги.

Узнав о героическом поступке ребенка, жители Хабаровского края разместили петицию, где предлагали посмертно наградить его званием Героя РФ. Это предложение поддержали тысячи людей по всей стране, в том числе и губернатор региона Сергей Фургал.