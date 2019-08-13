Спасшую девочку при крушении L-410 в Нелькане наградили посмертно

Указом президента РФ педагог-психолог средней общеобразовательной школы села Нелькан Хабаровского края Ольга Лапоникова посмертно награждена медалью "За спасение погибавших".

15 ноября 2017 года самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", летевший из Хабаровска в Нелькан, разбился при заходе на посадку из-за неисправности двигателя. Выжить удалось лишь трехлетней девочке: она получила сотрясение мозга и сложный перелом ноги. Ребенка сопровождала Ольга Лапоникова - она туго пристегнула девочку, а при крушении накрыла ее собой.

"Жители Нелькана выступили с инициативой о награждении учительницы местной школы государственной наградой", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Ольга Лапоникова проживала в Нелькане. Окончив Педагогический университет, много лет работала в селе инспектором по делам несовершеннолетних, а потом перешла в местную школу.