Тайфун "Кроса" может спровоцировать в Приморье наводнение

По расчетам синоптиков 16-17 августа на акваторию Японского выйдет мощный тайфун "Кроса", который может спровоцировать наводнение в Приморском крае, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Утром 16 августа тайфун выйдет на южную часть моря и будет смещаться на северо-восток. Дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям: тайфун либо, коснувшись японского острова Хоккайдо, уйдет в Тихий океан, либо двинется на северо-восток Приморья.

При этом влияние на погоду в регионе он окажет в любом случае. В крае ожидаются сильные (15-45 миллиметров) и очень сильные дожди (от 50 миллиметров и более) за 12 часов и менее. При первом варианте наиболее интенсивные дожди пройдут преимущественно в восточных районах, во втором - под его влиянием могут оказаться еще и части верховьев рек Большая Уссурка и Бикин. Дожди на побережье будут сопровождаться ветром, достигающем порывами 28 метров в секунду. С другой стороны, к Приморью из Китая подойдет атмосферный фронт, который также принесет дожди, но уже в западной части края. Общее количество выпавших осадков может достигнуть 0,5-2 месячных норм.

Уже сейчас, после прошедших дождей, реки в северных районах Приморья переполнены, а в случае новых сильных дождей ситуация осложнится. Как отмечается в сообщении, "на реках края создается угроза формирования большого наводнения, с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов". Под воду могут уйти сельхозугодья, отдельные участки дорог местных дорог, есть угроза низководным мостам.

Наиболее паводкоопасными, по мнению специалистов Примгидромета, будут Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский районы.

При этом, подчеркивают синоптики, ближе к указанным датам возможны изменения в расчетах траектории тайфуна.