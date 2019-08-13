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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Маленький герой

В Хабаровске посмертно наградили мальчика, спасавшего детей при пожаре
Текст: Дина Непомнящая ("Российская газета", Хабаровский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко, спасавшего друзей из горящих палаток в лагере "Холдоми", указом президента России наградили орденом Мужества. Посмертно.

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях", - говорится в указе.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
В Приморье наградили спасавших детей в "Холдоми" вожатых

Маленький герой Леша Мартыненко мог бы спастись, выбежав из горящей палатки. А он бросился спасать других детей. И погиб от страшных ожогов.

Трагедия, о которой потом говорила вся страна, произошла в ночь на 23 июля. Одна за другой в детском лагере в Хабаровском крае стали, как факелы, вспыхивать палатки. Сгорело 20 из 26. Несколько человек пострадали. Одна девочка погибла на месте, еще трое детей скончались в реанимации. Алексей бросился на помощь девочкам.

Когда жители края узнали об этом, они разместили петицию, в которой просили признать Лешу героем: "Маленький мальчик, который взял на себя огромную ответственность... Он должен быть награжден".

Происшествия ЧП Пожары Общество Утраты Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
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