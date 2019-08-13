В Хабаровском крае медведь убил грибника

Медведь напал на грибника на окраине поселка Сулук в Хабаровском крае.

"Утром 12 августа мужчина вышел за грибами в лес и не вернулся", - сообщил "Интерфаксу" представитель администрации Верхнебуреинского района.

Огромный зверь убил мужчину прямо на выходе из поселка. От полученных травм грибник скоропостижно скончался.

На место происшествия выезжали охотоведы - они застрелили хищника. Его тело отправлено в ветеринарную лабораторию.

Гибель мужчины расследует полиция.

На сайте районной администрации появилось предупреждение о том, что в последнее время участились случаи выхода косолапых в населенные пункты. Местных жителей призывают быть осторожными.

"Со слов людей, медведей-подростков или медведицу с медвежатами видели на обочинах поселковых дорог, свалке, железнодорожных насыпях. Такие животные обычно приходят с целью чем-нибудь поживиться", - говорится в сообщении.