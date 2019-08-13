В Харбине открылся Третий Российско-китайский фестиваль культуры и искусства

С 13 по 24 августа в городе Харбине (провинция Хэйлунцзян) проходит Российско-китайский фестиваль культуры и искусства-2019. Он организован в третий раз.

Цель его проведения заключается в содействии обменам и сотрудничеству двух стран в различных областях и укреплении дружбы между двумя народами. Фестиваль стал новой платформой для интеграции культуры и искусства России и Китая. В этом году он посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В течение августа пройдет ряд мероприятий, в рамках которых будут представлены достижения российских и китайских городов в сфере искусства. В Харбинском концертном зале, Харбинском большом театре, Концертном зале синагоги и на других городских концертных площадках, а также на сценах профессиональных художественных коллективов покажут 35 выступлений и 67 спектаклей по китайским и классическим зарубежным произведениям.

Для участия в Третьем Российско-китайском фестивале культуры и искусства приглашены 16 коллективов из 13 стран, такие как симфонический хор Свердловской филармонии, детско-юношеский симфонический оркестр Хабаровского края, камерный оркестр-ансамбль Канадзава из Японии, Пусанский духовой оркестр и ансамбль города Кванджу из Южной Кореи, хор "Золотой колокол" из Праги (Чехия).

Освещают ход ведущие СМИ России, Шэньчжэня и Харбина. Они совместно подготовят репортажи о достижениях Харбина, которых город добился с момента провозглашения Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Репортажи и выпуски новостей будут опубликованы по тематическим разделам: "Центральный город сотрудничества. 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем", "Харбин в фокусе. 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем", "Российско-китайское межрегиональное сотрудничество. Сила СМИ".

