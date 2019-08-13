В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.

Как рассказала РИА Новости и.о. главы поселка Ирина Сокольникова, на обновленном памятнике темные силуэты, и лиц солдат не видно.

- Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая, - объяснила женщина.

Обновляла монумент компания из Тынды, на выбор дизайнеры предложили два макета. Фото было очень мелкое, поэтому никто не заметил казуса.

Уже известно, что скандальное панно заменят.