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13.08.2019 08:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Эстонцев возмутил залезший с гранатометом на памятник героям солдат НАТО

Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.

Как рассказала РИА Новости и.о. главы поселка Ирина Сокольникова, на обновленном памятнике темные силуэты, и лиц солдат не видно.

- Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая, - объяснила женщина.

Обновляла монумент компания из Тынды, на выбор дизайнеры предложили два макета. Фото было очень мелкое, поэтому никто не заметил казуса.

Уже известно, что скандальное панно заменят.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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