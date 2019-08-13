В Приамурье начали проверку после появления солдат НАТО на памятнике

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Тындинская городская прокуратура проводит проверку после появления изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника", - говорится в сообщении.
Напомним, жители поселка Дипкун заметили, что у силуэтов военных на обновленном памятнике в руках автоматы М-16 (американские автоматические винтовки).
В администрации Дипкуна пообещали, что изображение вскоре заменят.