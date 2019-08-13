В Приамурье начали проверку после появления солдат НАТО на памятнике

Тындинская городская прокуратура проводит проверку после появления изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника", - говорится в сообщении.

Напомним, жители поселка Дипкун заметили, что у силуэтов военных на обновленном памятнике в руках автоматы М-16 (американские автоматические винтовки).

В администрации Дипкуна пообещали, что изображение вскоре заменят.