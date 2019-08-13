Новости

Дизайнеры Givenchy извинились перед КНР за некорректные футболки 04:51
В Приморье предотвратили проникновение посторонних на атомный крейсер 04:37
На Колыме врач застрелил пришедшего к больнице медведя 04:24
Два человека в Швеции получили письмо с подозрительным белым порошком 03:53
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики 03:50
В Якутии пятеро человек погибли в ДТП 03:32
Мадуро создал новое министерство и поменял министров 03:06
Аргентинская биржа обрушилась на 38 процентов по итогам праймериз 02:44
Протестующие нарушили работу аэропорта Гонконга 02:20
Армия Сирии уничтожила трех полевых командиров на юге провинции Идлиб 01:57
ДТП в Боливии унесло жизни 11 человек 01:45
На Эльбрусе альпинисту из Австралии потребовалась помощь МЧС 01:41
Принадлежащий правительству ФРГ самолет снова вышел из строя 00:45
В Испании от удара молнии сгорели 40 домов на колесах 00:32
Зеленский сменил ряд глав отделов полиции в Житомирской области 00:04
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии 12.08.2019
Стрелок в норвежской мечети убил сестру и снимал происходящее на видео 12.08.2019
Озил и Колошинац находятся под круглосуточной охраной 12.08.2019
У Чалова диагностировали перелом носа 12.08.2019
Болтон намерен объяснить Лондону, как надо вести себя с Ираном и ЕС 12.08.2019
Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике 12.08.2019
Погиб автор хита Moto Moto музыкант DJ Arafat 12.08.2019
Путин утвердил состав Совета по русскому языку 12.08.2019
Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 12.08.2019
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 12.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 04:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье предотвратили проникновение посторонних на атомный крейсер

Текст: Анна Бондаренко

В Приморском крае военные полицейские вместе с силами Росгвардии и военнослужащими Тихоокеанского флота провели учение, во время которого отрабатывали задачи по охране важного объекта Тихоокеанского флота, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами "Москит"

По легенде учения группа неизвестных проникла на закрытую территорию и попыталась попасть на борт тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев". Бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами на двух катерах и скоростных лодках перекрыли прилегающую к причалу акваторию. Чтобы не пустить посторонних на борт корабля, часть отряда в полной боевой экипировке с помощью альпинистского снаряжения высадилась на палубу крейсера с зависшего над ней вертолета Ми-8.

Также скоростными лодками на пирс доставили подразделение военной полиции, которые блокировали и вытеснили "захватчиков" с территории части, после чего задержали и передали Росгвардии.

Для правдоподобности во время "боя" применялись пиротехнические средства. В общей сложности в практической части учения были задействованы более 200 военнослужащих и правоохранителей.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве