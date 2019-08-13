В Приморье предотвратили проникновение посторонних на атомный крейсер

В Приморском крае военные полицейские вместе с силами Росгвардии и военнослужащими Тихоокеанского флота провели учение, во время которого отрабатывали задачи по охране важного объекта Тихоокеанского флота, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По легенде учения группа неизвестных проникла на закрытую территорию и попыталась попасть на борт тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев". Бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами на двух катерах и скоростных лодках перекрыли прилегающую к причалу акваторию. Чтобы не пустить посторонних на борт корабля, часть отряда в полной боевой экипировке с помощью альпинистского снаряжения высадилась на палубу крейсера с зависшего над ней вертолета Ми-8.

Также скоростными лодками на пирс доставили подразделение военной полиции, которые блокировали и вытеснили "захватчиков" с территории части, после чего задержали и передали Росгвардии.

Для правдоподобности во время "боя" применялись пиротехнические средства. В общей сложности в практической части учения были задействованы более 200 военнослужащих и правоохранителей.