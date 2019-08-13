Санаторий "Янган-Тау" в Башкирии предложил новую концепцию отдыха

Когда-то, чтобы добраться до санатория "Янган-Тау" (в переводе с башкирского "горящая гора"), отдыхающим надо было доехать по железной дороге до станции Кропачево, откуда их довозили до места на тракторных тележках. И никто не жаловался, все только радовались, ведь главное было погреться теплом "горящей горы", подышать целительным воздухом низкогорья, попить воды из источника Кургазак.

Нацелены на лучшее

Современным отдыхающим давно уже недостаточно набора оздоровительных услуг, который воспринимается как базовая опция. Им нужны комфортные условия проживания, полноценное питание, место для активного времяпрепровождения, полезный досуг и возможность узнать много интересного.

Вроде бы три последних пункта напрямую к санаторному отдыху не относятся, но они порой определяют: останется ли человек довольным проведенным временем и вернется ли сюда еще не раз. Поэтому все, что делается сегодня в санатории - параллельное развитие по разным направлениям, - в итоге должно привести к повышению привлекательности отдыха в "Янган-Тау".

Здесь нацелены не просто на хорошее, а на лучшее. Условия проживания становятся более комфортными. В практику внедряются передовые методы оздоровления, разрабатываются новые лечебно-профилактические программы. Обновляется медицинское оборудование. В свою очередь это требует высокой квалификации персонала.

А как привлечь высококлассных профи? Только предложив достойные условия работы, проживания и высокую оплату труда. Из этой триады в санатории не было только жилья. Раз так, то надо строить. Возведение 30-квартирной пятиэтажки для врачей и ценных специалистов началось зимой. Объект наполовину готов, его предполагается сдать к концу года. Строительство ведется на собственные доходы санатория. Проект оценивается в 95 миллионов рублей.

Жилье служебное, и распределять его будет совет акционерного общества: пока человек работает в АО "Янган-Тау", он занимает квартиру, уезжает - оставляет другим.

Также из заработанных средств строится комбинат по переработке сельскохозяйственной продукции. Он потребует значительных затрат: 150 миллионов рублей. Проект не типовой, поэтому по ходу дела возникают различные сложности, которые надо устранять. Но процесс идет.

Под одной крышей разместятся производства, которые пока работают в приспособленных помещениях: пекарня, цеха мясных полуфабрикатов, кондитерский, фасовки меда. В новых условиях появится возможность выстроить технологические цепочки, которые обеспечат выпуск пищевой продукции по стандарту "халяль". В исламском мире "халяль" означает "разрешенное". Относится это понятие не только к еде. Если трактовать шире, то это синоним всего правильного и полноценного.

- Люди перестали понимать, что они покупают и чем питаются, - обозначил проблему директор санатория "Янган-Тау" Альфред Акбашев. - У нас же есть возможность производить натуральную, экологически чистую и полезную для здоровья продукцию под строжайшим контролем и по сертифицированной системе контроля качества. Если человек ест полноценную пищу, то необходимость в применении различных витаминов и добавок, призванных компенсировать недостаток питательных веществ, попросту отпадает. Не зря же говорят: мы то, что мы едим.

Правильное питание поможет расширить рынок предоставления основных видов услуг. Стандарт "халяль" откроет двери здравницы для жителей стран, где чтят мусульманские традиции.

Человек - не биоробот

Полноценное питание, минеральная вода "Кургазак", которая наряду с сухими и влажными парами из глубин "горящей горы" и климатом относится к курортным факторам, огромный диапазон дополнительного лечения. Здесь каждому подберут что-то индивидуально, - уже этого достаточно для основательной "перезагрузки" организма.Но человек - не биоробот. Ему требуется и другая пища - для души и духа. И лучшего места для ее получения, чем в "Янган-Тау", не найти.

Все более содержательным и активным становится досуг отдыхающих, но что более важно - санаторный отдых можно со­вместить с туристическим.

К концу этого года для врачей и специалистов санатория будет достроена 30-квартирная пятиэтажка. Фото: Пресс-служба АО "Янган-Тау"

Так сложилось, что санаторий, который сегодня представляет собой мини-город с развитой инфраструктурой, расположен вдали от промышленных центров, в дивном по красоте уголке башкирской природы. И является его неотъемлемой частью, так как органически связан с материальной и нематериальной культурой Салаватского района - родины национального героя Салавата Юлаева.

Для того чтобы отдыхающие познакомились с достопримечательностями местности, с ее историей и культурой, окунулись в быт современных башкир, хранящих вековые традиции, узнали вкус национальной кухни, санаторий инициировал создание геопарка "Янган-Тау".

Разработанными туристическими маршрутами уже пользуются не только отдыхающие санатория, но и путешественники, которые приезжают сюда через турагентства. Достопримечательности района, а их здесь великое множество, в том числе три - мирового значения, стали активно посещаться. Салаватский район, о котором прежде мало кто знал, постепенно превращается в место притяжения.

А ведь началось все с заботы о безопасности отдыхающих санатория, которую можно обеспечить лишь совместно с властями района.

Философия созидания

- Геопарк - не только территория гарантированной безопасности, это философия, - подчеркнул Альфред Акбашев. - "Янган-Тау" дает современному человеку возможность трансформироваться, осознать себя частью окружающего мира.

Жизнь показала, что идея геопарка оказалась остро востребованной, иначе планы, которые могли показаться фантастическими, не были бы реализованы с такой скоростью, которая удивила даже опытных экспертов ЮНЕСКО.

Постановление правительства Республики Башкортостан о создании на территории Салаватского района геопарка "Янган-Тау" было подписано 18 октября 2017 года, а уже через несколько месяцев специалисты под руководством директора Института безопасности жизнедеятельности РБ доктора геолого-минералогических наук Ларисы Белан подготовили номинационное досье для включения первого российского геопарка "Янган-Тау" в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Эксперты ЮНЕСКО не раз посетили "Янган-Тау", оценили проделанную работу и дали свои рекомендации, которые были выполнены в полном объеме. Окончательное решение о включении "Янган-Тау" в семью геопарков ЮНЕСКО может быть принято весной 2020 года.

Санаторий - один из основных налогоплательщиков, формирующий доходную часть районного бюджета почти на треть. В 2018 году, например, из поступивших в местную казну 216 миллионов рублей доля санатория составила около 70 миллионов.

- "Янган-Тау" - основной работодатель для жителей Салаватского района. Развитие же геопарка всколыхнуло все сельские поселения, став стимулом для самозанятости. Туристов приезжает все больше, а значит, возрастает потребность в качественном питании, в услугах размещения, разнообразном досуге, - рассказал глава администрации Салаватского района Марс Кашапов. - Выросло производство молочных и мясных продуктов, меда, кумыса. Появляются точки притяжения, такие как юртовый кемпинг Рифата Исмагилова, пасека Ришата Нусратуллина или мараловое хозяйство Владимира Лупеева, где на ста гектарах живут 75 маралов и пятнистых оленей, привезенных с Алтая. Местные предприниматели организуют водные сплавы. В рамках двухдневного тура "Золотое кольцо северо-востока Башкортостана" мы планируем показать туристам не только наш район, но и соседние: Мечетлинский, Дуванский, Кигинский, Белокатайский.

Эксперты ЮНЕСКО не раз посетили "Янган-Тау", оценили проделанную работу и дали свои рекомендации

Что турпоток возрос - видят все, но статистика этого не отражает. Основная масса посещающих район и геопарк - неорганизованные туристы. Для того чтобы упорядочить работу с гостями, рядом с Идрисовской пещерой и в деревне Лаклы гос­комитет по предпринимательству и туризму РБ собирается построить коворкинг-центры - с полным набором услуг, необходимых тем, кто в пути: туалетами, душевыми, кафе, интернетом и так далее.

Всего на территории района по плану до 2024 года появится 69 объектов: музеи, гостиницы, кафе и рестораны. Они потребуют солидных затрат - свыше миллиарда рублей, основной объем которых составят средства частных инвесторов, которые уже проявили заинтересованность.

Геопарк состоит из четырех функциональных зон. "Сказочная тайга" предназначена для активного туризма, рыбалки и охоты. "Место силы" - событийный, оздоровительный центр. "Земля Батыра" задумана как историко-археологическая зона, а "Башкирская деревня" как средоточие аутентичной культуры и национальной кухни.

Чтобы до всех этих мест было легче добраться, ремонтируются дороги, проводится благоустройство сел. Скоро "Баш­автотранс" возобновит регулярное транспортное сообщение между Уфой и Малоязом.

Вот так идеи, поддержанные властями разных уровней и народом, могут влиять на социальное и экономическое развитие района и, возможно, всего северо-востока республики. Хотя в этом нет ничего удивительного, ведь, по свидетельству руководителя программы "Геопарки ЮНЕСКО" Патрика МакКивера, такая работа призвана остановить отток населения. Если людям есть чем заняться в родных местах, зачем искать счастья на чужбине?

Конечно, никто не надеется, что все задуманное произойдет сразу, но тенденции-то положительные. И если не мешать им развиваться, то все получится.

Между тем

Один из музеев, точнее, музейно-образовательный комплекс будет построен рядом с главным объектом геопарка - геологическим разрезом Мечетлино. Разрез примечателен тем, что здесь всего в 12 метрах обнаженной горной породы представлено несколько миллионов лет геологической истории Земли. 285 миллионов лет назад на этой территории плескались воды теплого палеоокеана. В сентябре здесь в присутствии международных экспертов-стратиграфов будет забит так называемый "золотой гвоздь", обозначающий, что разрез является эталонным для нижней границы кунгурского яруса пермской системы. Обнаруженные и детально изученные учеными ископаемые организмы станут маркерами для определения возраста горных пород по всему миру.