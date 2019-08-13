Любой желающий теперь сможет приехать в Самарскую область, чтобы порисовать в селе Ширяеве, где писал Илья Репин. Межрегиональный туристический проект "Поезд на пленэр" стартует в рамках нацпроекта "Культура".

Первые туристы - а билеты уже купили 82 человека, из которых 21 профессиональный художник - прибудут в Самарскую область уже 17 августа. Программа рассчитана на разные категории: от профессиональных художников и любителей до просто "творческих путешественников".

Тур сделан по принципу "все включено". Встретят гостей на железнодорожном вокзале в Самаре - отсюда их доставят до места городского пленэра на территории музея модерна. Путешественники также смогут посетить два музея: художественный и литературный. Таким образом в день приезда туристы будут знакомиться с Самарой, а на вторые сутки они отправятся на теплоходе по Волге в село Ширяево. Путешествие занимает два с половиной часа. По пути - потрясающие виды на Жигулевские горы. В самом селе художники будут находиться четыре часа - этого вполне достаточно для пленэра, лишь бы погода не подвела.

Почетный художник России крымчанин Роман Третьяков уже находится в Ширяеве - он выбирает площадки для грядущего пленэра с учетом погодных условий. Кстати, любителям выдадут холст и краски. Для них же предусмотрены два мастер-класса от профессионалов.

В то же время путешественники, которые не захотят рисовать, могут посетить обзорную экскурсию по Ширяеву. Посмотреть тут есть что: знаменитые штольни и Попова гора, а главное - дом-музей Репина, во дворе которого стоит памятник художнику.

В Ширяеве Илья Репин подготовил эскизы к знаменитой картине "Бурлаки на Волге", а также написал "Шторм на Волге"

В этом доме летом 1870 года жили Илья Репин, его брат Василий и их друзья-художники Макаров и Васильев. Обстановка жилища и вещи очень хорошо передают быт того времени. Не исключено, что некоторыми предметами пользовались сами художники. В Ширяеве Репин подготовил эскизы к знаменитой картине "Бурлаки на Волге", а также написал "Шторм на Волге".

Наибольший интерес новый туристический продукт вызвал у жителей Москвы. Приобрели билеты на первый "Поезд на пленэр" также жители Ярославля, Уфы, Оренбурга, Пензы, Брянска. Москвичи поедут в Самару на фирменном двухэтажном составе "Жигули". А для жителей Брянска и Ярославля сделали удобную пересадку в Москве. Едут как одиночки, так и целыми семьями с детьми.

Самый недорогой билет на тур будет из Пензы - 7790 рублей, из Москвы такой же стоит 13 880 рублей. В эту сумму включено все: начиная от проезда и заканчивая проживанием с питанием в новом пятизвездочном отеле в центре Самары, построенном к ЧМ-2018.

В сентябре планируется второй пленэр, но если желающих будет больше - тут многое будет зависеть от погоды, то сделают и третий. Инициаторы проекта говорят, что сейчас прорабатывается возможность запуска аналогичного тура для художников в горах Башкирии. Отметим, в Самарской и Пензенской области весной был запущен межрегиональный проект "В театр лучше поездом" с посещением спектакля в самарском театре оперы и балета. Он довольно популярен у туристов. В рамках этого тура путешественникам предлагается провести "культурные выходные" в Самаре с программой, подготовленной также по принципу "все включено".