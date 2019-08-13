Новости

В Сочи у 97-летней пациентки удалили опухоль в голове 21:23
В России рухнули цены на популярные кроссоверы 21:09
В ДТП на Кубани погибли четыре человека 20:22
СМИ: Музыкант Дельфин потерял сознание в студии 20:14
В Шанхае стартует турнир по DOTA 2 с невероятным призовым фондом 20:05
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы 20:03
Минтруд Беларуси озвучил данные по безработице 19:26
Порошенко допросят с помощью детектора лжи 19:18
В фестивале "Шопен и его Европа" примут участие российские музыканты 18:41
Зеленский уволил украинского представителя в "минской группе" 18:33
V Форум СМИ России и Китая состоится на ВЭФ-2019 18:29
На Кубани в бухте Инал загорелся лес на площади 0,8 га 18:23
Мать Бузовой объяснила ее шутку про блокадницу 18:15
Астронавт из Италии станет первым "космическим диджеем" 18:14
Посмотри мне в глаза: в Сети рассекретили фары новой Kia Optima 18:12
Бузова объяснила, почему назвала себя блокадницей 18:10
Средняя зарплата в "Роскосмосе" достигла 400 тысяч рублей 18:06
США отложат введение дополнительных пошлин на китайские товары 18:04
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике 18:01
Собянин на треть увеличил размер премий молодым ученым 17:40
Ученые воссоздали духи Клеопатры 17:37
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram 17:21
Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 17:05
Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки 17:00
Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
13.08.2019 21:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В гости к Репину

Необычный туристический проект запускают в Самарской области
Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Любой желающий теперь сможет приехать в Самарскую область, чтобы порисовать в селе Ширяеве, где писал Илья Репин. Межрегиональный туристический проект "Поезд на пленэр" стартует в рамках нацпроекта "Культура".
Тур рассчитан на разные категории: от профессиональных художников до просто "творческих путешественников". Фото: Валерий Мокштадт Тур рассчитан на разные категории: от профессиональных художников до просто "творческих путешественников". Фото: Валерий Мокштадт
Тур рассчитан на разные категории: от профессиональных художников до просто "творческих путешественников". Фото: Валерий Мокштадт

Первые туристы - а билеты уже купили 82 человека, из которых 21 профессиональный художник - прибудут в Самарскую область уже 17 августа. Программа рассчитана на разные категории: от профессиональных художников и любителей до просто "творческих путешественников".

Фото: РИА Новости
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника

Тур сделан по принципу "все включено". Встретят гостей на железнодорожном вокзале в Самаре - отсюда их доставят до места городского пленэра на территории музея модерна. Путешественники также смогут посетить два музея: художественный и литературный. Таким образом в день приезда туристы будут знакомиться с Самарой, а на вторые сутки они отправятся на теплоходе по Волге в село Ширяево. Путешествие занимает два с половиной часа. По пути - потрясающие виды на Жигулевские горы. В самом селе художники будут находиться четыре часа - этого вполне достаточно для пленэра, лишь бы погода не подвела.

Почетный художник России крымчанин Роман Третьяков уже находится в Ширяеве - он выбирает площадки для грядущего пленэра с учетом погодных условий. Кстати, любителям выдадут холст и краски. Для них же предусмотрены два мастер-класса от профессионалов.

В то же время путешественники, которые не захотят рисовать, могут посетить обзорную экскурсию по Ширяеву. Посмотреть тут есть что: знаменитые штольни и Попова гора, а главное - дом-музей Репина, во дворе которого стоит памятник художнику.

В Ширяеве Илья Репин подготовил  эскизы к знаменитой картине "Бурлаки на Волге", а также написал "Шторм  на Волге"

В этом доме летом 1870 года жили Илья Репин, его брат Василий и их друзья-художники Макаров и Васильев. Обстановка жилища и вещи очень хорошо передают быт того времени. Не исключено, что некоторыми предметами пользовались сами художники. В Ширяеве Репин подготовил эскизы к знаменитой картине "Бурлаки на Волге", а также написал "Шторм на Волге".

Наибольший интерес новый туристический продукт вызвал у жителей Москвы. Приобрели билеты на первый "Поезд на пленэр" также жители Ярославля, Уфы, Оренбурга, Пензы, Брянска. Москвичи поедут в Самару на фирменном двухэтажном составе "Жигули". А для жителей Брянска и Ярославля сделали удобную пересадку в Москве. Едут как одиночки, так и целыми семьями с детьми.

Фото: Аркадий Колыбалов.
Юбилей художника Ильи Репина отметили в музее Льва Толстого

Самый недорогой билет на тур будет из Пензы - 7790 рублей, из Москвы такой же стоит 13 880 рублей. В эту сумму включено все: начиная от проезда и заканчивая проживанием с питанием в новом пятизвездочном отеле в центре Самары, построенном к ЧМ-2018.

В сентябре планируется второй пленэр, но если желающих будет больше - тут многое будет зависеть от погоды, то сделают и третий. Инициаторы проекта говорят, что сейчас прорабатывается возможность запуска аналогичного тура для художников в горах Башкирии. Отметим, в Самарской и Пензенской области весной был запущен межрегиональный проект "В театр лучше поездом" с посещением спектакля в самарском театре оперы и балета. Он довольно популярен у туристов. В рамках этого тура путешественникам предлагается провести "культурные выходные" в Самаре с программой, подготовленной также по принципу "все включено".

Экономика Туризм Культура Арт Живопись Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия выслала украинского дипломата в ответ на действия Киева
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели
Песков прокомментировал недавний телефонный разговор Путина и Зеленского