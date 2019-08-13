В Ижевске уровень воды в городском пруду превысил допустимую норму

В Ижевске сильные и продолжительные дожди привели к повышению уровня воды в городском пруду. Максимально допустимая норма составляет 99,5 метра Балтийской системы высот, а сейчас уровень достиг 99,6 метра, сообщает пресс-служба минприроды Удмуртии.

По этой причине из пруда начали сбрасывать воду, а объем пропуска повысили до 25 кубометров в секунду.

- Следствием этого может стать подтопление части территории Первомайского и Ленинского районов Ижевска в нижнем бьефе водохранилища, то есть на участке реки Иж ниже плотины, - предупредили горожан в ведомстве.

Жителей этих районов просят быть осторожными и внимательными и в случае возникновения аварийных ситуаций звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу Ижевска по телефону 112.