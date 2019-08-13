В пермской пригородной компании появилась идея присвоить имена безымянным остановочным пунктам. Всего на территории Прикамья 217 мест, где останавливаются электрички. Из них 56 названий не имеют, они обозначаются цифрами, как например "1572-й километр" или "1436-й километр". Мало кто, помимо разве железнодорожников, знает, что это расстояние от Москвы.

"К нам периодически поступают вопросы от пассажиров электропоездов, что за километры, и почему нельзя эти остановки назвать нормальными словами, - говорят железнодорожники. - И мы задумались, и правда, отчего так происходит?"

Но придумывать названия безликим полустанкам наобум никто не собирается. Так как инициатива по переименованию исходит от пассажиров, железнодорожники решили, что пусть пермяки сами и решат, как будут называться остановочные площадки, обозначенные пока километрами.

Станцию "1533-й километр" предлагают назвать в честь купца Алексея Губкина. В XIX веке он успешно торговал китайским чаем и стал почетным гражданином Кунгура

Есть уже предложения по конкретным местам. К примеру, "1533-й километр", что рядом с Кунгуром, предлагают назвать в честь купца Алексея Губкина. В XIX веке он успешно торговал китайским чаем, стал почетным гражданином Кунгура, и в этом городе ему даже дважды устанавливали памятники.

Примерно так же собираются назвать и другие остановочные пункты. Железнодорожники дают шанс всем присвоить даже свое имя станции.

Впрочем, сейчас пока разрабатывается опрос жителей Пермского края. Можно будет внести предложение о присвоении того или иного наименования безымянным площадкам, а потом, если оно, конечно, благозвучно, начать сбор голосов в его пользу. Как это будет происходить конкретно, пока не известно, но железнодорожники заверили, что уже до конца этого года система голосования будет готова.

Дело необычное для России, поскольку так разом никогда столько названий не менялось. Но и работники пригородной компании, и пассажиры электричек надеются, что инициатива будет одобрена руководством железной дороги.

И скорее всего, проезжая мимо переименованных остановочных пунктов, кое-кто припомнит и давнишние стихи замечательного поэта Сергея Орлова: "Легким именем девичьим "Валя" почему-то станцию назвали..." Может, и в Прикамье появится своя станция Валя или Светлана или Инесса.

Кстати, некоторые из номерных остановочных пунктов в Пермском крае имеют историческое значение. Например "5-й километр" или "22-й километр", каких много по горнозаводской ветке. Дело в том, что раньше существовала отдельная от общероссийских путей сообщения Пермская железная дорога. И километраж в ней отсчитывался не от Москвы, как принято по всей стране, а от Перми. Прошли десятки лет, не раз в стране менялась власть, а старинные названия до сих в ходу и официально внесены во все железнодорожные справочники и тарифные руководства.

Между прочим, если остановочные пункты все-таки переименуют, придется вносить изменения во множество железнодорожных нормативных актов.