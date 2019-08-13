В семи районах Пермского края ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В семи районах Пермского края введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Режим введен в Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском и Ординском районах. Эта мера обусловлена тем, что в Прикамье несколько недель идут проливные дожди. Они уже вызвали переувлажнение почвы. А это может привести к гибели части урожая.

В краевом минсельхозе пояснили, что введение ЧС необходимо, так как в этом случае предприятия агропромышленного комплекса имеют право не возвращать полученные ранее бюджетные субсидии.

Поскольку дожди губят урожай практически на всей территории региона, режим чрезвычайной ситуации может быть введен и в других районах Прикамья.