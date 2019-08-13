В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.

Как сообщил и.о. вице-премьера правительства - министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, кроме этих районов, состояние яровых культур преимущественно хорошее.

В 2019 году планируется собрать 3 миллиона тонн зерна, на уровне прошлого года.

- Озимые обмолочены на 33 процентах площадей, намолочено 184 тысячи тонн зерна, яровые зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 62,1 тысячи гектаров, намолочено 105,4 тысячи тонн зерна. За день в среднем убирается около 13,8 тысячи гектаров озимых и яровых культур, - рассказал Ильшат Фазрахманов на оперативном заседании правительства РБ.

Напомним, что в мае власти региона вводили режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимой пшеницы в 42 муниципалитетах из 54 в связи с заморозками и массовым поражением растений болезнями, гибелью посевов сельскохозяйственных культур.