Под Нижним Новгородом загорелся теплоход "Святая Русь"

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, судно находилось на ремонте и с 2018 года не эксплуатировалось, информации о пострадавших пока не поступало. В борьбе с огнем задействован 21 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС - 11 человек личного состава и три единицы техники, с воды теплоход тушит пожарный катер "Вьюн".

Причина возгорания, первая информация о котором поступила спасателям в 11.40, пока не установлена. По предварительным данным, людей на судне не было.