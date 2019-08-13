От Кемерова до Ортона - почти четыреста километров, сто из которых - технологическая дорога с четырнадцатью мостами и двумя горными перевалами. Этот завершающий отрезок пути мы преодолели на "уазиках" за 2,5 часа.

В Ортоне нас ждут хорошие новости. Недавно местная школа, как рассказала ее директор Лариса Коноваленко, вошла в федеральный проект "Точка роста" и получит 1,6 миллиона рублей на новенькие ноутбуки, квардрокоптеры и 3D-принтер. Мы же привезли в поселок семьсот книг, собранных нашими читателями, большая часть из них пополнит именно школьную библиотеку. А ученые-биологи, вошедшие в состав нашей экспедиции, привезли с собой литературу о флоре и фауне Кузбасса, включая только что изданную Красную книгу Междуреченского района.

- Здание школы почти достроено, - говорит глава Ортонского территориального управления Людмила Трухина. - Видите, какие два крыла отгрохали? Теперь было бы кому в них учиться. У нас школьников - чуть больше 60. И около тридцати дошколят. А два года назад было семьдесят...

Многодетный отец Александр Кирсанов родился и вырос в Ильинке, окончил техникум, служил на космодроме Байконур, а после пединститута преподавал в Ортоне физвоспитание и начальную военную подготовку. Сейчас держит с женой Мариной 12 голов скота и в свободное время тренирует подростков. Приемы самбо и дзюдо чередуются с древней тюркской борьбой куреш.

- Никуда больше не хочу уезжать, - признается Кирсанов. - Как можно от нашей природы уехать? В школе спортзал отстроят - буду учителем.

Когда в 2015-м местные колонии - последние в Кузбассе государственные лесодобывающие предприятия - закрылись, народ из Ортона с жилищными сертификатами на руках стал разъезжаться по всей России. За последние годы уехали больше ста человек, и в поселке остались около трехсот жителей. В освободившееся муниципальное жилье заселились шорские семьи из соседних деревень. Ведь из того же Учаса ребятишки в школу ходили за восемь километров пешком по таежному бездорожью. Теперь там на полтора десятка домов осталось три хозяина (хоть и зарегистрированных гораздо больше).

При этом регистрация в этих исконных шорских деревнях больше не дает права на досрочную пенсию (для женщин - в 50, а для мужчин - в 55 лет), которая полагается представителям малочисленных коренных народов. Федеральное постановление 2015 года исключило эти населенные пункты из списка мест традиционного компактного проживания шорцев.

- А в Ортоне, который, как ни странно, в списке есть и в котором фактически живут и трудятся 80 процентов жителей шорских деревень, - прописаться невозможно. Здесь введен особый контроль регистрации по месту жительства, - пояснила представитель межрайонного управления Пенсионного фонда Наталья Шлома.

Прибыв в Ортон в составе экспедиции вместе с сотрудниками управления соцзащиты, она проконсультировала селян по разным волнующим их вопросам. Специалисты вручили нуждающимся гуманитарную помощь, а в домах у пятнадцати многодетных семей бесплатно установили противопожарные датчики.

- Уверена: многие коренные жители вернулись бы, если бы для них нашлась работа. Необходимо возрождать лесозаготовительную отрасль: вокруг почти 400 километров технологических дорог, проложенных к местам рубки, и 70 миллионов кубов спелого леса, - отмечает Людмила Трухина. - И, конечно, развивать туризм. Уже подписано соглашение о строительстве федеральной дороги, которая соединит Кузбасс с Хакасией и Алтайским краем.

P.S.

"РГ" благодарит

Выражаем благодарность за участие в гуманитарной акции администрации Междуреченского городского округа и лично его главе Владимиру Чернову, наркологической службе Кузбасса и главному наркологу Сибирского федерального округа Андрею Лопатину, департаменту социальной защиты населения Кемеровской области, а также Кемеровскому филиалу "Почты России", доставившему в поселок Ортон книги, предоставленные Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Федорова, детским отделом Топкинской центральной библиотеки им. В. Баянова, кемеровчанкой Ириной Касьяновой и другими нашими читателями.

Акцент

Мегалиты дадут работу

Куйлюм в переводе с местного наречия - Гора Любви. Великую Шорскую стену - Сурак-Куйлюмский мегалитический комплекс на границе Междуреченского и Таштагольского районов - геологи обнаружили еще в 1990-х. А изучать начали после 2010 года, когда с упразднением колоний сюда открылся доступ.

- Это место геоморфологически очень интересное, оно заслуживает изучения и охраны, - считает завлабораторией Кузбасского ботанического сада Института экологии человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН доктор биологических наук Юрий Манаков. - Поднявшись на мегалиты во время экспедиции "Российской газеты", мы обнаружили там не только реликтовые сосны, сохранившиеся с древнейших времен, но и растущие в расщелинах краснокнижные папоротники. Таких светлых лесов, в которых гуляешь, словно в парке, в Кузбассе еще надо поискать! Что касается самих скал, то подобные явления можно наблюдать, например, в Западном Саяне на юге Красноярского края. Только там есть уже хорошо обустроенные тропы. И шорские мегалиты, расположенные на высоте больше тысячи метров над уровнем моря, в этом смысле тоже очень перспективны. Но туристический поток должен контролироваться и регулироваться. Поэтому прежде, чем через Ортон пройдет федеральная трасса, важно создать здесь особо охраняемую природную территорию - первый в Кузбассе природный парк регионального значения. В нем будут разные функциональные зоны. Как заповедная, так и рекреационная и хозяйственная. А когда здесь начнется цивилизованная туристическая деятельность, сразу появится необходимость в инфраструктуре - гостиницах, кемпингах, кафе, автозаправках. Лес для строительства есть. Вот вам и рабочие места. Предварительная договоренность с муниципалитетом о создании концепции природного парка, в границы которого войдут Ортон на юге и Поднебесные Зубья на севере городского округа, уже достигнута. Думаю, к осени мы завершим эту работу и обратимся с инициативой к руководству области.