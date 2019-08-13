Главу томского Рослесинфорга задержали по делу о растрате на миллион

Руководителя томского филиала Рослесинфорга задержали в связи с расследованием уголовного дела о растрате. Как передает "Интерфакс", решается вопрос о мере пресечения для чиновника.

Уголовное дело возбуждено следственным подразделением регионального управления ФСБ. По версии ведомства, с ноября 2017 по ноябрь 2018 года один из заместителей руководителя филиала не проживал на территории Томской области и не выполнял своих прямых обязанностей. Тем не менее он числился в штате и исправно получал зарплату по распоряжению директора филиала.

Как считают следователи, таким образом предприятию был нанесен ущерб на сумму более одного миллиона рублей. Статья, инкриминируемая руководителю томского филиала Рослесинфорга, подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы.