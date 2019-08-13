Систему прогнозирования и развития пожаров разработали ученые Института леса Красноярского научного центра СО РАН. О ее сути корреспонденту "РГ" рассказал директор института Александр Онучин.

Ваша система берется предсказать такой случайный процесс, как пожар. Не слишком ли смело? Ведь огонь зависит от множества факторов - случайной спички, удара молнии, даже осколка бутылки, который может при жаркой погоде сработать как увеличительное стекло.

Александр Онучин: У специалистов есть такое выражение: пожар должен созреть. Так вот компьютер следит за этим созреванием. Как? Вся территория данного региона разбита на участки, благоприятные для возникновения пожара, скажем, где скопился горючий материал и места болотистые, влажные.

Это база для прогноза. И мы постоянно отслеживаем, как за последнее время в регионе менялись температуры, влажность, направление ветра и другие метеопоказатели. Компьютер постоянно анализирует эти данные и сообщает, что какие-то участки "созрели", здесь высока вероятность загорания. Им присваиваем желтый уровень опасности. А другие, где, скажем, местность болотистая и тип растительности не столь опасны, получают синий цвет.

По такой карте руководитель лесного хозяйства может принимать решение, как наиболее оптимально и эффективно распорядиться имеющимися силами и средствами для предупреждения пожара. Где-то усилить патрулирование, а где-то ослабить, перебросив силы в опасные точки.

А если все же заполыхало? Ведь в Сибири территории огромные, попробуй уследи за всеми...

Александр Онучин: Если появился огонь, компьютер может по скорости ветра, температурам, ситуации с горючими материалами дать прогноз развития пожара во времени. И подсказать меры по борьбе со стихией. Конечно, все зависит от конкретной территории, где возник пожар, от того насколько она пожароопасна.

Если начали тушить через два часа, то компьютер подскажет, что для данной территории нужно, скажем, несколько десятков человек. Если через 20 часов, то уже сотни, а через два дня, то пожар уже вряд ли удастся остановить. Здесь надо защищать только населенные пункты, важные объекты инфраструктуры и лесосырьевые базы.

За вашим пожарным оракулом, наверное, очередь выстроилась из желающих их внедрить?

Александр Онучин: Вы оптимист. Пока она с успехом протестирована в двух лесничествах, но на этом интерес ней, говоря образно, потух. Дело в том, что пожары этого года вовсе не что-то уникальное, примерно такая же картина здесь уже лет восемь. Лес горит на огромных территориях, но западный ветер уносил дым в районы, где нет населения. К этому привыкли, и никакой оракул никому не был нужен. А в этом году ветер вдруг сменился, дым пошел на города, и вспомнили о нашей разработке.

Понятно, все зависит от ветра...

Александр Онучин: Сейчас гоняем самолеты, льем тонны воды. Какой-то эффект, конечно, есть, но во что это обходится... Если меры принимать заранее, то затраты и ущерб будут в много раз меньше.