Пожары не возникают сами по себе, их что-то провоцирует. За свою почти тысячелетнюю историю не раз горела Москва, ее жгли завистливые соседи, татаро-монгольские орды, кочевники. Полыхали степи и леса. Искра оставляла без крова людей, уничтожала хутора и деревни.

Но нигде и никогда еще в мире никто так не вкладывался в пожарную безопасность, как вкладываются у нас в России. Сегодня и сейчас. Когда горит тайга не день, не два - месяцами, оставляя после себя выжженные миллионы гектаров, удобренных пеплом.

Почему? Что происходит? Попробуем разобраться.

Лес в законе

Согласно Лесному кодексу РФ субъектам Российской Федерации переданы от федерального центра полномочия по управлению лесными ресурсами и формированию органов исполнительной власти в области управления лесами. За исключением лесов на особо охраняемых природных территориях. На Байкальской природной территории в том числе.

Как известно, Байкальская природная территория занимает 386 тысяч 160 кв. км трех регионов: Иркутской области - 110,12 тысячи, Бурятской Республики - 220,44 тысячи, Забайкальского края - 55,60 тысячи квадратных километров.

В сезон 2019-го почти вся эта территория подверглась нашествию огня, на усмирение которого брошены невиданные силы. Огонь понемногу отступает, но не сдается: поднята специальная военная авиация и авиация МЧС, могучая и многочисленная. 124 пожара на 781 тысячу 779 га тайги Красноярского края огненным молохом уничтожали с утра 5 августа лесные ресурсы России.

И началось это не вчера вечером. Неужели никто не готовился упредить эту глобальную таежную катастрофу?

С огнем шутки плохи

2005 год. На Байкальской особо охраняемой территории из космоса спутниками зарегистрировано 1554 "горячих точки". 1210 из них на покрытой лесом территории. Выявлено гарей - 199 штук общей площадью 121 436,1 гектара.

Иркутская область. Всего за год здесь зарегистрировано 175 лесных пожаров, которые уничтожили 9,93 тысячи га леса, чем нанесли ущерб в 26 миллионов 287,8 тысячи рублей.

В Бурятии отпылали 538 таежных пожаров, оставив выжженными 16,7 тысячи га земли. Буряты, похоже, засекретили сумму ущерба, зато поделились другой информацией.

Они считают: "выполнение мероприятий по предупреждению пожаров позволило значительно снизить количество их. Особенно по сельхозпалам (по намеренному поджогу травы и кустарников на сельхозугодьях) и пожаров по вине граждан. А количество пожаров, потушенных за первые и вторые сутки, увеличилось с 66 процентов в 2003 году до 78,9 процента в пожароопасный сезон 2005 года. Соавторами этих успехов они называют дисциплину и оперативность, достигнутые за счет Единого пункта диспетчерского управления охраны лесов от пожаров, являющегося составной частью интегрированной системы лесопожарного мониторинга, объединяющего наземные, авиационные и космические средства обнаружения, а также за счет разработки и утверждения порядка работы лесопожарных служб лесхозов, авиаотделений, резервирования ресурсов и маневрирования этими ресурсами". Интересно.

Лесные пожары полыхают каждый год, соревнуясь с браконьерами по количеству уничтоженной тайги. А может, так "покрывают" друг друга?

А еще интереснее вот что. Оказывается, на базе ФГУ "Территориальный фонд информации природных ресурсов и охраны окружающей среды" отработана методика краткосрочного прогнозирования пожарной обстановки".

Но странно при таких успехах: итоговые показатели по пожарам в Бурятии действительно растут. Но только по отрицательным знакам: число пожаров в 2004 году было 431, через год - 538 территорий, пройденных пожарами, соответственно было 4 тысячи 242 га, стало - 16 тысяч 686 гектаров, на минус 303,4 процента возросло.

Читинская область занесла в убыток 123 лесных пожара, Усть-Орда - 40 и понесла более 9 миллионов рублей ущерба. Тот год для Байкальской природной территории не был каким-то особо провальным, он характеризуется статистикой как средний: дела идут ни шатко ни валко. Никто никого не трясет за грудки, короче, все по накатанной. Еще через год, в 2007-м, на Байкальской особо охраняемой с помощью космического мониторинга выяснили: лесная площадь уменьшилась на 1 миллион 181,6 тысячи га; площадь, пройденная огнем, увеличилась по сравнению с 2005 годом на 11 процентов, на 33,81 тысячи гектаров. Число пожаров - 1269, рост на 43 процента.

Итоговая статистика пожаров за семилетку тоже не того - с 2009 по 2015 годы соответственно по годам: 1980, 1277, 2328, 1091, 1114, 2010, 2674 . Тут их набралось 11 тысяч 474. Они сожрали 6 миллионов 158 тысяч га леса. На грустную эту статистику работала наисовременнейшая дозорная система. О чем подробно повествует Государственный доклад по Байкалу.

Все ли видно сверху?

Ежедневный космический мониторинг выполнялся по материалам низкого пространственного разрешения (250-1000 метров на точку)... Результирующие информационные продукты мониторинга ежедневно (1-6 раз в сутки в зависимости от задачи) характеризуют лесопожарную и ледовую обстановку, снежный и облачный покров, температуру поверхности суши на всей Байкальской природной территории. Данные мониторинга через час после пролета спутника выставляются в открытый доступ на сайт "Охрана озера Байкал" в виде классифицированных тематических изображений с легендой, векторных файлов данных, в виде подготовленных для визуального анализа космоснимков. Всего, например, в 2005 году было подготовлено следующее количество информационных продуктов ежедневного космического мониторинга (по темам): 1. Лесные пожары - 853; 2. Ледовая обстановка - 206; 3. Состояние снежного покрова - 206; 4. Температура поверхности суши - 311; 5. Распределение облачного покрова и т.д.

Решение неоперативных задач космического мониторинга выполнялось по космоснимкам среднего и высокого пространственного разрешения спутников Метеор-3М (Россия, 40 метров на точку), SPOT (Франция, 20-10 метров), EROS-AI (Израиль, 2 метра) полученным станцией приема ВостСибНИИГГ и МС в 2005 году, а также по снимкам спутников Eandsat (США - 15-30 метров). В результате на Байкальской природной территории подготовлены спектрозональные космоснимки по средним пространственным разрешениям (на основе съемок спутниками Метеор-3М и SPOT) и выполнена послепожарная инвентаризация лесов и картографирование гарей текущего года. Для особо охраняемых природных территорий подготовлены спектрозональные космоснимки с разрешением 20 метров.

Чем дальше в лес

Говорят, что виноваты сухие грозы - они атакуют тайгу огненными стрелами, а сухой лес - как коробок спичек. До него, мол, и дожди не долетают - испаряются над лесом.

Извините, я живу в лесу. В доме всегда прохладно. В жару самую ярую термометр выше 18 градусов не поднимается. В кондиционерах мы не нуждаемся. У нас не тайга, а подмосковный лесопарк: сосна, ель, береза, клен, туя, каштаны...

А тайга... В тайге, под ее кроной летом прохладно. И воздух духовитый, насыщенный, всегда немного влажный. Ибо лесная почва порая, пружинистая, впитывает всю воду, сколько Бог пошлет. И удерживает ее, чтобы деревья пили и не засыхали раньше срока. Одним словом, лес - губка для влаги. Впрочем, послушайте ученых.

"Без леса не будет Байкала, - предупреждала группа ученых (Ю. Ливеровский, доктор географических наук, член Центрального совета Общества охраны природы СССР; Т. Овчинников, кандидат географических наук; Ю. Пармазин, доцент, кандидат наук) в своей статье, опубликованной в "Комсомольской правде" 17 марта 1968 года. Они подчеркивали, что, начиная с пятидесятых годов (ХХ века), в Байкальском бассейне... нередко лес вырубают (или он выгорает) сразу на больших площадях, обезлесиваются целые водосборы малых рек и ручьев, дающих воду озеру. В результате более 130 речек сейчас пересохло, а их русла превратились в песчаные полосы. Надежды на то, что они вновь обводнятся, почти нет, так как сток в Байкал на одну треть уже нарушен.

Ученые делают вывод: в ближайшее время водорегулируемая способность территории вокруг Байкала может быть утрачена в пределах не менее 1,2 миллиона гектаров. В связи с этим смыв почвы в реки увеличится более чем в два раза...

Надо всегда помнить: в природе все взаимосвязано. Впрочем, как и в нашей жизни: не руби сук, на котором сидишь.

Семафоры над тайгой

Почти из 9 (девяти) миллиардов рублей, пущенных в оборот по статьям "защиты оз. Байкал", было 555 миллионов рублей предназначено на строительство пожарно-химических станций III и II типов в течение 2013-2020 годах на все великое море тайги. То есть на завтра, послезавтра...

По сравнению с нуждами Роснедр, которым записано "на доизучение" по четырем пунктам, не имеющим касательства к таежным пожарам 650 миллионов на аналогичный срок, сумма вызывает много вопросов. В том же перечне побивают все рекорды суммы "на зачистку" отходов БЦБК - 2 миллиарда 796,6 миллиона рублей и других бывших предприятий на сумму 10 миллиардов 796,6 миллиона рублей.

А пожары полыхают каждый год, соревнуясь с браконьерами по количеству уничтожения тайги, а может так "покрывают" друг друга. Ни космические мониторинги, ни наземные рейды не мешают друг другу: тары-бары начинаются после того, как дело сделано - площадь спелой тайги убавилась на сотню, на тысячу ли гектаров, а то и на миллион. Главное не тайга, а космическо-наземная система, засекающая из космоса вспышку спички на безбрежном море тайги и фиксирующая, как эта искра расползается в пламя... В этом наш бизнес.

А если сразу, в течение же часа эту спичку придушить с пожарного вертолета? Не, это уже не по нашему ведомству. Наше дело просемафорить. И зафиксировать, что просемафорили. На всякий пожарный...

Зачем голову морочить людям, если все эти крупнорасходные бюджетные преобразования не дают главного - не защищают лес от пожара, а констатируют лишь потери? И лежат в архивах - хлеба не просят.

2016 год. На Байкальской природной территории все продолжалось по накатанному: пожары, браконьеры лесные и омулевые, осетровые, отходы и расходы. Функционировало 52 лесничества. На учете числилось 29 миллионов 521 тысяча 600 гектаров леса.

Таежный поединок: кто кого. Фото: EPA

К концу года оказалось, что "пройдено пожарами 380 тысяч 661 гектар.

Анализирую отчеты и пояснения, доклады и протоколы, а меня временами оторопь берет. Начинаю сравнивать совсем не научно.

...Моя родная деревня Никольский Бычок оказалась зимой сорок первого года на линии огня: территория нашего колхоза имени товарища Буденного Семена Михайловича с западной стороны ограничивалась большаком Пронск-Михайлов (с той стороны большака были немцы, они уже заняли и Михайлов), а с этой стороны, со стороны нашей деревни и Пронска, были наши. В саду у нас замаскировались пара зениток, а на постой заселился начальник санбата майор медицинской службы дядя Коля.

В деревне вчера прямо с марша окопался батальон стрелкового сибирского полка. Солдаты всю ночь долбили лопатами и ломами мерзлую землю, рыли окопы, а днем мы, пацаны, помогали им снегом забрасывать куски черной земли: маскируя от немецких самолетов. На территории нашего колхоза не было леса.

Через два дня на рассвете пошли в наступление. К концу того дня одолели большак, но мало кто из сибиряков вышел из своего первого боя...

И вот теперь гложет душу это сравнение: безлесые поля нашего колхоза, ограниченные большаком, насчитывали ровно 1 тысячу (одну тысячу) гектаров. За нашу эту тысячу га полегли сибиряки, в основном восемнадцати- двадцатилетние. За нас и за нашу землю.

Сегодня мы богатые, отдаем пожарам по 380 тысяч га в сезон... А в нынешнем только по Иркутской области и Красноярскому краю ведем счет на миллионы гектаров, в том числе особо охраняемых государством - и только вспотевшие места почесываем. Извините, но с той тысячи гектаров (лугов, оврагов, болот в том числе) - нам едва хватало на налоги.

Только документы

Люди, работающие в системе охраны Байкальской природной территории, вправе сказать: не в лесу живем. Столько различных организаций, столичных и сибирских, заняты заботой о благополучии Байкала и его земли, что путаешься в их назначении: помогают они или наоборот. От Комитета водных ресурсов озера Байкал Федерального агентства водных ресурсов до Восточно-Сибирского филиала РЖД - всего 59 штук. И все солидные, уважаемые, перспективные. Как вычислить, кто из них с сошкой, а кто с ложкой?

Вот возьмем один из важнейших элементов управления жизнью Байкала и его особо охраняемой территории - экологический мониторинг. Он замечает все - от вспыхнувшей спички до проруби на озере. Уж не говорю о черных пятнах на зеленом ковре тайги, появившихся там, где вчера их не было. Да какое там вчера - час назад. Кто его проводит?

В 2017 году на особой территории Иркутской области было зарегистрировано 318 лесных пожаров (в 2016 году - 414 пожаров, в 2005-м было 175); лесные земли, пройденные огнем, составили 76 тысяч 890 га, информирует нас Госдоклад по Байкалу 2017 года. В целях оперативности по обнаружению и тушению лесных пожаров произведено лесопожарное зонирование земель лесного фонда Байкальской природной территории Иркутской области на площади 9 362,3 тысячи га: зона наземного обнаружения и тушения - 478,5 тысячи га; зона лесоавиационных работ - 8164,3 тысячи га, в том числе зона авиационного обнаружения и наземного тушения - 3153,7 тысячи га, зона авиационного обнаружения и тушения - 5010,6 тысячи га; зона исключительного обнаружения с помощью космических средств и преимущественно авиационного тушения - 719,5 тысячи га.

С целью предупреждения лесных пожаров на этой особой территории по противопожарному обустройству лесов были выполнены следующие мероприятия: 1. Строительство лесных дорог - 266,6 км; 2. Реконструкция лесных дорог - 602 км; 3. Устройство противопожарных минерализованных полос, разрывов - 884,9 км; 4. Уход за противопожарными минерализованными полосами, разрывами - 1418,8 км; 5. Проведение профилактических контролируемых выжиганий сухой растительности - 6238 га.

Выявлено 1953 нарушения лесного законодательства, ущерб, причиненный лесному фонду Иркутской области - 332 898,3 тысячи рублей.

Космическо-наземная система засекает вспышку даже одной спички в тайге. Вот бы сразу эту спичку придушить с вертолета! Нет, это разные ведомства...

Проведение космических наблюдений Байкальской особо охраняемой природной территории продолжало ФГУ НПП "Росгеолфонд" с использованием оборудования, обеспечивающего прием информации с космических аппаратов природоресурсного назначения. Работы проводились в соответствии с утвержденной Минприроды России Программой космического мониторинга. Результаты космических наблюдений с 2002 года публикуются на официальном сайте министерства...

Их, например, в 2014 году было подготовлено 12 028 (в 2013 году - 11 984) информационных продуктов, в том числе 6184 - для загрузки в ГИС.

Раздел сайта "Охрана озера Байкал" с информационными продуктами ежедневного космического мониторинга в 2014 году ежемесячно посещало в среднем 29 550 пользователей. Всего за год пользователями скачано более 693 гигабайта информации... И это еще не все.

Но ведь ничто из вышеперечисленных новшеств не остановило гибель тайги.

В минувшую пятилетку пожары с нарастающей угрозой странствовали по сибирской тайге и накачали свой аппетит до миллионов гектаров в году нынешнем.

В целях предупреждения лесных пожаров в полном объеме проведены профилактические мероприятия, рапортует Бурятия: 1. Устройство минерализованных полос - 2314,9 км; 2. Уход за минерализованными полосами - 4248,0 км; 3. Профилактические контролируемые выжигания - 82,05 тысячи га.

Правительством республики утвержден Сводный план тушения лесных пожаров... В Лесопромышленном колледже обучено 75 руководителей тушения крупных лесных пожаров.

С целью противопожарной пропаганды опубликовано 556 статей в печатных изданиях, вышло 413 сюжетов на телевидении, 272 - на радио. Распространено более 62 000 памяток, плакатов, установлено 1845 единиц аншлагов, направленных на сохранение лесов, организован показ противопожарных роликов в учебных заведениях, в крупных магазинах г. Улан-Удэ. В селах проводился подворный обход с участием глав сельских администраций, участковых инспекторов полиции, представителей общественных организаций, депутатов с целью доведения до каждого жителя требований Правил пожарной безопасности в лесах.

Меры, принимаемые в Забайкальском крае лесным хозяйством для охраны, защиты и воспроизводства лесов: 1. Строительство дорог противопожарного назначения - 40,4 км; 2. Реконструкция лесных дорог - 29 км; 3. Эксплуатация и текущий ремонт лесных дорог - 241,9 км; 4. Устройство минерализованных полос и разрывов - 447,5 км; 5. Уход за минерализованными полосами и разрывами - 2246,6 км; 6. Изготовлено и установлено аншлагов - 24 ед.; 7. Распространено листовок и памяток - 1600 ед.

Было приобретено: основное оборудование (лесопатрульный пожарный комплекс - 1 ед., автоцистерна лесная пожарная - 3 ед., лодка с мотором - 5 ед., мотопомпа - 5 ед., складная емкость для воды - 5 ед., трактор лесной пожарный - 2 ед., воздуходувка-опрыскиватель - 3 ед., бензопилы - 5 ед., электромегафон - 10 ед.); организационно-техническая оснастка - 24 единицы. На это было израсходовано бюджетных средств 29,6 миллиона рублей.

В Бурятии леса занимают 28 миллионов с лишним гектаров только на особо охраняемых природных территориях. И один-единственный лесопатрульный пожарный комплекс - как черная точка на крыльях божьей коровки: под микроскопом не разглядишь.

Казалось бы, на защиту Байкала и его тайги встали во всеоружии и лесная охрана, и пожарные команды с собственным десантом, и многочисленные охранники заповедных земель и национальных парков, и космический глазастый отряд дозорных спутников, способный реагировать на вспышку спички... Вот уже на протяжении десятка лет. А пожары с каждым годом крепчают, идут напропалую на запад и восток, на север и на юг. Ну не может так быть без тщательно скорректированных действий поджигателей. Ищите, от кого дымом пахнет!

С чего это началось в 2019 году

"С начала пожароопасного сезона 2019 года в зоне ответственности управления Росприроднадзора по Республике Бурятия зафиксировано 15 лесных пожаров на общей площади 643,28 га.

Из них на территории Джергинского заповедника 3 лесных пожара на площади 83,5 га. Нa территории Тункинского национального парка зарегистрировано 12 лесных пожаров на общей площади 559,78 га. Средние сроки тушения составили 2,5 суток. Причинами пожаров в Джергинском заповеднике явились грозовые разряды, в Тункинском национальном парке местное население. По информации отделения надзорной деятельности Тункинского района, виновных лиц за поджоги установить не удалось.

В настоящий момент на территории Тункинского национального парка зафиксирован 2-й класс пожарной опасности по условиям погоды, на территории Джергинского заповедника 3-й класс пожарной опасности, сохраняется угроза возникновения грозовых пожаров.

На территории ФГБУ "Заповедное Подлеморье", находящегося в зоне ответственности Байкальского управления Росприроднадзора, действует 4 лесных пожара на общей площади 304,1 га, из них локализовано 2 пожара на площади 3,5 га. В тушении задействовано 94 человека.

Б.Ч. Цынгуев, управление Росприроднадзора по Республике Бурятия. 05.04.2019 г."

На начало августа 2019 года в Иркутской области и Красноярском крае свыше 2 миллионов гектаров тайги подверглось пожарам. Борьба с тем огнем продолжается и сегодня. По состоянию на 5 августа площадь лесных пожаров, действующих в Сибири и на Дальнем Востоке, - 2,4 миллиона га. Режим ЧС в связи с этим введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в Якутии, на других территориях. Так что лимит давно исчерпан.