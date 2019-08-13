В Красноярском крае ребенок погиб из-за рухнувших на него кирпичей

В поселке Нижний Ингаш Красноярского края восьмилетний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной колонны.

Как рассказали в следственном комитете региона, вечером 12 августа следователям поступила информация: в нижнеингашскую районную больницу привезли ребенка в тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в реанимации.

Выяснилось, что двое детей гуляли во дворе многоэтажки.

- Один из них облокотился на кирпичную колонну, державшую козырек подвала, и она обрушилась, причинив ребенку травмы, - сообщили в краевом СК.

Сейчас идет доследственная проверка случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение.