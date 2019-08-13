В Сибири начала уменьшаться площадь лесных пожаров

Новости

Как заработать, снимая на видео автомобили с заведенным мотором 11:01
Ученые вывели бактерию, которая может объяснить происхождение жизни 10:48
На Эльбрусе эвакуировали спортсменку с травмой ноги 10:45
Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке 10:43
В Кузбассе сообщили о состоянии пострадавшей от ожогов девочки 10:37
В Су-25 поставят катапульту с подогревом 10:32
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино 10:25
Экс-президенту Киргизии предъявили обвинение в убийстве 10:23
В Приамурье с памятника ВОВ сняли скандальный рисунок с военными НАТО 10:22
В Уфе потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции пришла в суд 10:19
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика 10:18
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее 10:18
Уральские казаки предложили создать полицию для защиты животных 10:16
Следователи проверят причины ЧП с пассажирским теплоходом в Карелии 10:16
В Черноморском районе Крыма погиб дайвер 10:08
Видео: парень утопил подаренный BMW, потому что хотел Jaguar 10:04
Украинский политолог предупредил об опасности идеологии партии Зеленского 10:02
В Томской области затонула баржа с железобетонными плитами 10:00
Жители села под Ачинском вернулись в свои дома после взрывов 09:56
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке 09:54
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина на полуостров 09:52
Вышел трейлер сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон 09:50
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" отправился в дальний поход 09:49
В Приамурье начали проверку после появления солдат НАТО на памятнике 09:46
В Белом море на территории Карелии село на мель пассажирское судно 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири начала уменьшаться площадь лесных пожаров

Текст: Надежда Столярчук

Площадь лесных пожаров в Сибири начала уменьшаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.

Фото: пресс-служба МЧС России
За сутки в России ликвидировали почти 50 лесных пожаров

По информации ведомства, в понедельник, 12 августа, на территории Красноярского края тушили 126,1 тысячу гектаров леса, в Иркутской области - 146,7 тысячи гектаров. Во вторник, 13 августа, площадь пожаров в Иркутской области уменьшилась до 121,6 тысячи гектаров, а в Красноярском крае, наоборот, выросла и составляет 135,5 тысячи гектаров.

Между тем, по данным красноярского лесопожарного центра, на 8.00 часов 13 августа в авиационной зоне было зарегистрировано 23 лесных пожара - в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Мотыгинском районах, на общей площади 38,4 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

- Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля - крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 80, за ними в круглосуточном режиме ведется мониторинг, - сообщили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО Иркутская область Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно
В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году