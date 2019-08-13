В Сибири начала уменьшаться площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Сибири начала уменьшаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.

По информации ведомства, в понедельник, 12 августа, на территории Красноярского края тушили 126,1 тысячу гектаров леса, в Иркутской области - 146,7 тысячи гектаров. Во вторник, 13 августа, площадь пожаров в Иркутской области уменьшилась до 121,6 тысячи гектаров, а в Красноярском крае, наоборот, выросла и составляет 135,5 тысячи гектаров.

Между тем, по данным красноярского лесопожарного центра, на 8.00 часов 13 августа в авиационной зоне было зарегистрировано 23 лесных пожара - в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Мотыгинском районах, на общей площади 38,4 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

- Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля - крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 80, за ними в круглосуточном режиме ведется мониторинг, - сообщили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.