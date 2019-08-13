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13.08.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томской области затонула баржа с железобетонными плитами

Текст: Никита Зайков

В Томской области на реке Обь частично затонула баржа, груженная железобетонными плитами. Как рассказал "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Максим Якушев, авария произошла из-за того, что судно наткнулось на подводное препятствие.

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- Была ли это мель, или что-то другое будет установлено в ходе проверки, которую проводит Томская транспортная прокуратура, - уточнил Максим Якушев. - Баржа на буксире теплохода БТМ-618 принадлежит частному лицу, владелец также устанавливается. Не исключено, что в ходе проверки он будет привлечен к ответственности. Сейчас ведутся работы по подъему затонувшей части судна.

Также собеседник отметил, что в результате ЧП пострадавших нет, как отсутствует и угроза экологической безопасности. Известно, что речная авария произошла в районе деревни Бараноково, Колпашевского района Томской области.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область
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