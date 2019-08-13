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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Эльбрусе альпинисту из Австралии потребовалась помощь МЧС

Спасатели помогли альпинисту из Австралии, который решил покорить одну из высочайших точек на планете. В понедельник вечером в МЧС поступила информация, что на горе Эльбрус мужчине 1968 года рождения стало плохо.

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Для эвакуации спортсмена выдвинулись шестеро спасателей. Они успешно справились с поставленной перед ними задачей. Альпиниста спустили с высоты 4200 метров до поляны Азау (2300 метров), где передали медикам.

Отмечается, что иностранец был в составе зарегистрированной группы из 10 человек.

Происшествия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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