На Эльбрусе альпинисту из Австралии потребовалась помощь МЧС

Спасатели помогли альпинисту из Австралии, который решил покорить одну из высочайших точек на планете. В понедельник вечером в МЧС поступила информация, что на горе Эльбрус мужчине 1968 года рождения стало плохо.

Для эвакуации спортсмена выдвинулись шестеро спасателей. Они успешно справились с поставленной перед ними задачей. Альпиниста спустили с высоты 4200 метров до поляны Азау (2300 метров), где передали медикам.

Отмечается, что иностранец был в составе зарегистрированной группы из 10 человек.