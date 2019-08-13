На Эльбрусе эвакуировали спортсменку с травмой ноги

В горах Кабардино-Балкарии спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России спустили с Эльбруса с высоты 5300 метров травмированную альпинистку.

По данным пресс-службы чрезвычайного ведомства, российская спортсменка повредила ногу. Это не позволило ей выбраться со склона без помощи спасателей.

- К 10.00 поисково-спасательные работы были полностью завершены, пострадавшую передали работникам скорой медицинской помощи на поляне "Азау" , - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.