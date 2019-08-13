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13.08.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Белореченском районе Краснодарского края следователи разбираются с необычным случаем в кафе. Здесь женщина оставила маленькую дочку и попросила найти ей других родителей.

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В правоохранительный органы о брошенном ребенке сообщили работники кафе. Они рассказали, что в игровой комнате уже длительное время находится девочка и ее никто не забирает. Прибывшие на место полицейские проверили одежду ребенка и обнаружили в кармане кофты записку с именем девочки, указанием ее возраста и необычной просьбой.

"Девочку доставили в лечебное учреждение города Белореченска, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители уже установили личность матери, это 35-летняя приезжая из Республики Адыгея", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея
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