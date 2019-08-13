На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

В Белореченском районе Краснодарского края следователи разбираются с необычным случаем в кафе. Здесь женщина оставила маленькую дочку и попросила найти ей других родителей.

В правоохранительный органы о брошенном ребенке сообщили работники кафе. Они рассказали, что в игровой комнате уже длительное время находится девочка и ее никто не забирает. Прибывшие на место полицейские проверили одежду ребенка и обнаружили в кармане кофты записку с именем девочки, указанием ее возраста и необычной просьбой.

"Девочку доставили в лечебное учреждение города Белореченска, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители уже установили личность матери, это 35-летняя приезжая из Республики Адыгея", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани.