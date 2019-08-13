В Карачаево-Черкесии активно инвестируют в спортивную инфраструктуру

В поселке Усть-Джегута Карачаево-Черкесии в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнет функционировать новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Победа". Спортивный объект назван в честь побед героев войны и будущих побед нынешних юных спортсменов.

Многофункциональный ФОК "Победа" станет центром спортивной и культурной жизни местных жителей. На первом этаже разместится универсальный зал для игровых видов спорта. Здесь можно поиграть в волейбол, баскетбол, мини-футбол или гандбол. На втором этаже - зал для занятий единоборствами и зона для силовой подготовки. Помимо ежедневных тренировок современный комплекс станет площадкой для проведения соревнований республиканского уровня.

По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, побывавшего на территории строящегося комплекса, будет благоустроено и пространство возле общеобразовательной школы, которая расположена рядом. Здесь появится еще одна общественная зона Усть-Джегуты для семейного, детского отдыха.

Надо отметить, что в Карачаево-Черкесии в течение последних лет активно возводится спортивная инфраструктура. Во всех без исключения городах и районах республики появилось свыше 60 спортивных объектов: спорткомплексы, бассейны, открытые площадки и футбольные поля.

- Ситуация в корне изменилась в 2011 году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с Министерством спорта Российской Федерации. В результате, в нашем регионе началось масштабное строительство спортивной инфраструктуры, в том числе были завершены долгострои. Появились новые виды спорта. Так, в Черкесске проходят Всероссийские соревнования по гандболу, волейболу и футболу, - отметил Рашид Темрезов.

Также глава региона подчеркнул, что в республике очень активно привлекаются источники внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности. В рамках развития массового спорта с 2011 года построено и введено в эксплуатацию шесть футбольных полей с искусственным покрытием, три плавательных бассейна, десять физкультурно-оздоровительных комплексов, один комплекс типа десяти универсальных игровых площадок по программе "Газпром-детям", которые расположены в десяти муниципальных районах.

В 2017 году, в день празднования 25-летнего юбилея со дня образования Карачаево-Черкесской республики, в городе Черкесске был торжественно открыт Дворец спорта "Юбилейный". Комплекс, расположенный на территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров", построен на принципах софинансирования. Значительные средства были вложены компанией "Евроцемент". Нынешней осенью, также за счет внебюджетных источников, в республике начнется строительство новых спорткомплексов в станице Зеленчукская и ауле Учкулан.

В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" ведены в эксплуатацию семь многофункциональных спортивных площадок, предназначенных для игровых видов спорта, таких как гандбол, волейбол, ручной мяч, баскетбол и мини-футбол. Было построено более 30 малобюджетных спортивных сооружений шаговой доступности (мини-футбольные поля и спортивные площадки, спортивные залы).

Как подчеркнул министр физической культуры и спорта КЧР Рашид Узденов, все возведенные спортивные объекты строились с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

- В рамках национального проекта "Демография" в 2019 году будут построены два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКот) в Черкесске и Карачаевске. В каждом комплексе предусмотрены беговые дорожки (круговые и прямые), футбольное поле, площадка для стритбола и сектор для прыжков в высоту и длину. Также появятся площадки для уличных тренажеров и воркаута, трибуны для зрителей.

Кроме того, в КЧР планируется строительство четырех спортивных площадок для центров тестирования ГТО. Данные спортивные площадки будут расположены в Абазинском, Карачаевском, Хабезском и Ногайском районах, - рассказал Рашид Узденов.