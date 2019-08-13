В КБР во время камнепада пострадал девятилетний мальчик

Спасатели передали сотрудникам скорой помощи девятилетнего мальчика, который попал под камнепад в Кабардино-Балкарии.

ЧП произошло сегодня в Эльбрусском районе на высоте 2800 метров в ущелье Терскол на одноименном водопаде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

По информации МЧС, за ребенком выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и доставили его в ближайший населенный пункт. Там его забрали врачи скорой помощи и госпитализировали с травмами средней тяжести.