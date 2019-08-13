В Петербурге катер с двумя пассажирами разбился о берег

Ночной заплыв на катере двух петербуржцев по петербургским водам завершился неприятным инцидентом. Плавательное средство врезалось в груду острых камней, покрывающих дамбу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Санкт-Петербургу, на борту катера Buster Fiskars Р41-42 СС, вышедшего в акваторию, находились двое жителей Санкт-Петербурга 55 и 65 лет. Около полуночи в районе петербургской дамбы, защищающей Петербург от наводнений, они врезались в нее в районе судопропускного сооружения С-2.

На помощь незадачливым мореходам пришли спасатели. Мужчины были госпитализированы в больницу г. Сестрорецка. У 65-летнего петербуржца были диагностированы травмы средней тяжести, его спутник находится в реанимации с переломами костей черепа.