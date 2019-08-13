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13.08.2019 15:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Григорий Козлов поставит в Петербурге спектакль "Ромео и Джульетта"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Спектакль "Утиная охота". Фото: Маргарита Миронова, Санкт-Петербургский театр "Мастерская" Спектакль "Утиная охота". Фото: Маргарита Миронова, Санкт-Петербургский театр "Мастерская"
Спектакль "Утиная охота". Фото: Маргарита Миронова, Санкт-Петербургский театр "Мастерская"

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" откроет 15 августа десятый, юбилейный сезон. Вечером покажут "Утиную охоту", премьеру худрука Григория Козлова по пьесе Александра Вампилова.

Фото: Фото: Продюсерская компания Алексея Головина
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На новый сезон у "Мастерской", как обычно, большие планы. Первой премьерой станет спектакль Александра Баргмана "Сирано де Бержерак". В спектакле будут заняты артисты всех четырех поколений "Мастерской", в главных ролях - Евгений Шумейко, Анна Арефьева, Сергей Агафонов.

Режиссер Роман Габриа выпустит спектакль по собственной пьесе в стихах - "В рыбачьей лодке". Это история рождения легенды, создания апокрифов, о том, как из рассказов и воспоминаний родных, знакомых и прохожих складывается величайший миф европейской культуры - рождение, жизнь и гибель человека по имени Иисус.

Актер Максим Блинов дебютирует в режиссуре спектаклем "Жирная свинья". Пьеса американского драматурга Нила ЛаБута - о внезапно вспыхивающей любви, о зависимости от общественного мнения, об умении  и неумении осознавать главное в жизни. Молодой офисный клерк знакомится в кафе с библиотекаршей - она интересная, веселая, независимая и очень, очень толстая. Он влюбляется до беспамятства, но испытания неодобрением социума его любовь не выдерживает.

Режиссер Алексей Янковский поставит пьесу Клима по роману Толстого "Анна Каренина". Как говорят в театре, это будет не инсценировка, а скорее театральные размышления о романе и на темы романа, взгляд на великий текст сквозь художественную призму ХХ века. В ролях - Максим Студеновский, Полина Воробьева, Юлия Нижельская, Федор Климов и другие артисты театра.

Художественный руководитель Григорий Козлов приступает к репетициям спектакля "Ромео и Джульетта". Юную пару, ставшую символом трагической и прекрасной любви, сыграют Кристина Куца и Юрий Насонов, известные поклонникам "Мастерской" ролями Маргариты и Михаила Булгакова в спектакле "Мастер и Маргарита".

Фото: Пресс-служба Калининградского драматического театра
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В новом сезоне "Мастерская" планирует снова отправиться в Китай. Легендарный спектакль Григория Козлова "Тихий Дон" ждут в шести городах Поднебесной, в том числе в Шанхае и Пекине. А в Харбин, зрители которого уже видели "Тихий Дон" и "Дни Турбиных", поедут "Зори здесь тихие" в постановке Полины Неведомской.

С 24 по 29 сентября - гастроли в Москве, на сцене Театрального центра "На Страстном". В столицу привезут спектакли "Москва - Петушки", "Записки юного врача", "Любовные письма", "Преступление и наказание", "Турандот".

В декабре театр проведет уже традиционный фестиваль "Школа. Студия. Мастерская", в этом году - с большой зарубежной офф-программой.

Справка "РГ"

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" открыт в 2010 году. Основу актерской труппы составил выпуск актерско-режиссерского курса СПбГАТИ под руководством профессора Г.М. Козлова. Работы учебной мастерской Театральной академии переросли масштаб популярных студенческих спектаклей ("Старший сын", "Идиот. Возвращение", "Два вечера в веселом доме", "Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова") и были перенесены в новое помещение театра на набережной Невы на Народной улице.

В 2012 году театру присвоен статус государственного. "Мастерская" живет и работает по принципам русского психологического театра.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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